Suspenden más de 140 citas en el Clínico por falta de neurólogo

El Hospital Clínico ha suspendido las citas a más de 140 pacientes debido a la falta de neurólogo. Según ha denunciado este miércoles CCOO, la desprogramación de las consultas afecta a enfermos con demencias, epilepsia o migrañas, entre otras patologías; y tanto a nuevos casos, como a revisiones.

La causa de las suspensiones es la baja hace un par semanas de un facultativo que no aún ha sido sustituido. La situación genera quejas de los usuarios y sobrecarga del personal de enfermería. Según la delegada del sindicato en el hospital, Auxiliadora Moragues, la situación “es un caos” porque los auxiliares de enfermería no dan abasto para atender a los pacientes de las consultas de los otros facultativos y llamar a los que deben avisar para que no acudan porque su cita ha sido aplazada.

CCOO criticó la política del SAS de no contratar porque tiene bajo mínimos el servicio

La representante sindical ha señalado que el contrato para sustituir al médico de baja está solicitado por el hospital, pero que los Servicios Centrales del SAS en Sevilla aún no lo han autorizado.

De acuerdo a los datos aportados por CCOO, la semana pasada se anularon tres consultas con el consiguiente perjuicio para 43 pacientes. Para la próxima, se han suspendido siete, lo que repercute en “más de 100 usuarios”. “Desde CCOO denunciamos la política del SAS de no contratar y tener el servicio bajo mínimo suspendiendo consultas que los usuarios llevan meses esperando para ser vistos por un especialista”, ha señalado el sindicato.