El Clínico logra normalizar en unas ocho semanas la piel en casos severos de psoriasis

Buenas noticias para las personas con psoriasis: el Clínico logra en unas ocho semanas normalizar la piel de pacientes en casos severos de esta enfermedad. Lo hace con terapias biológicas, en las que el hospital ha sido pionero en Andalucía y que viene aplicando desde 2005. "Entre cuatro y ocho semanas, los resultados son espectaculares", ha asegurado el jefe de Dermatología del Clínico, Enrique Herrera. Cuando se inicia el tratamiento, la piel se pone sonrosada y poco a poco va recuperando su aspecto normal. El también catedrático de la especialidad en la Universidad de Málaga aclara que estas terapias "no curan la psoriasis, pero sí la frenan y la controlan bastante bien".

Esta patología, que además de la piel puede atacar las articulaciones, afecta en la provincia a unas 50.000 personas. De éstas, en torno a un 20 % son casos moderados o severos que no responden a los tratamientos convencionales y que son las candidatas a recibir las terapias biológicas. Con este nombre se designa a proteínas sintetizadas en laboratorio que hacen que el sistema inmune vuelva a trabajar correctamente.

La psoriasis tiene un origen desconocido y se produce por un exceso de celo de las defensas. El sistema inmune trabaja más de lo que debe, provoca una inflamación dermatológica y el organismo fabrica demasiada piel. Las terapias biológicas lo meten en vereda y hacen que vuelva a trabajar de manera adecuada.

El tratamiento consiste en inyecciones. Puede ser una a la semana o cada cuatro meses, según la respuesta del paciente. Puede prolongarse casi toda la vida, pero supone una mejora radical para los enfermos. El coste ronda los 650 euros mensuales por paciente que asume el sistema sanitario. "La sanidad pública no pone coto al precio siempre que realmente beneficie al paciente", ha aclarado el gerente del hospital, José Antonio Medina.

La psoriasis no es la única patología que se beneficia de este avance. También la urticaria crónica, la hidrosadenitis crónica supurativa, la dermatitis atópica, el pénfigo vulgar crónico, así como ciertos procesos tumorales. En total, el área de Dermatología del Clínico ya ha tratado con terapias biológicas a casi un millar de pacientes. Según Herrera, no sólo que los resultados son "espectaculares", sino que además estos tratamientos no tienen "casi ningún efecto secundario". "Son tan seguros que se pueden utilizar en embarazos", ha añadido.

El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha asistido a la rueda de prensa y ha detacado "el salto cualitativo y cuantitativo brutal" que suponen estas terapias, a la vez que ha comprometido la apuesta de la Junta para que Málaga sea "un referente en investigación".