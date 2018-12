Comerciantes y hosteleros asumen el impacto del aforo por las luces de Larios

El espectáculo diario de luces de calle Larios encuentra seguidores y detractores, ambos con argumentos razonablemente equilibrados. El Ayuntamiento de Málaga ha establecido para esta Navidad tres pases diarios –a las 18:30, a las 20:00 y a las 21:30–, y es una de las principales novedades que parece haber pasado desapercibidas para comerciantes, hosteleros y visitantes. Pero lo que este año se está considerando un éxito en aforo, hace dos tuvo que suspenderse por serios problemas.

El Ayuntamiento de Málaga estableció en 2016 el espectáculo del alumbrado de calle Larios con dos pases diarios. Dada la buena recepción de malagueños y foráneos, el Consistorio amplió a tres las sesiones por día para los fines de semana, un cambio que solo duró dos días por las quejas de comerciantes y hosteleros del centro histórico. Estos criticaban que la afluencia de público conglomerado saturaban los accesos a los negocios –la gente pillaba su sitio con demasiada antelación y sin intención de consumir mientras tanto–, reducía en exceso la rotación de consumidores y podría presentar problemas para la seguridad. La alternativa fue reducir los espectáculos diarios a dos y espaciarlos más en el tiempo.

La presidenta de la Asociación Centro Histórico de Málaga-Centro Comercial Abierto, Juanibel Vera, reconoce que este año “no se ha quejado nadie en este sentido”, aunque desconoce si es porque ya mostraron su malestar en otros años o porque realmente no existen problemas. Según explica, las quejas se argumentaban en que cuando fueron tres pases “eran muy seguidos, la gente colapsaba calle Larios y no van al pequeño negocio”. “Yo creo que –los negocios– ya lo tienen asumido”, apunta.

Por su parte, el presidente de Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, se expresa en los mismos términos que Vera y niega que los asociados hayan expresado su malestar por los tres pases diarios. También explica que la ampliación a tres sesiones también puede ser una solución a la acumulación de gente que se daría en dos pases. “Por ahora nosotros no hemos notado, en este periodo de una semana desde que se inauguró, algo distinto respecto al año pasado”, argumenta.

El Ayuntamiento amplió a tres sesiones por día en 2016 y rectificó al poco tiempo por quejas

Asimismo, Frutos opina que el espectáculo está teniendo una buena repercusión para atraer público a los comercios y negocios del centro, tanto de malagueños que asisten al casco histórico como de visitantes foráneos. “Creo que todo espectáculo, si hay demanda, es positivo”, señala.

El espectáculo de luces de Navidad de calle Larios ha servido para situar a Málaga entre las ciudades europeas "con más atractivo para ser visitada en estas fechas", obteniendo el primer puesto en el ranking Best Sunny Christmas Markets in Europe de la organización European Best Destinations (EBD).