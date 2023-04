La inteligencia artificial ya se usa para seleccionar embriones humanos

Elegir el embrión adecuado puede marcar la diferencia entre que una pareja tenga su hijo o no. Hasta hace poco tiempo, los biólogos sólo contaban con su experiencia para escoger el mejor para lograr un embarazo. Pero ya ha comenzado a utilizarse la inteligencia artificial (IA) para esta selección. De momento, es una herramienta que se suma al bagaje del profesional a la hora de optar por uno u otro embrión. Pero en un futuro los profesionales confían en que podrán delegar esa labor en algoritmos de IA.

Juan Antonio García Velasco, director científico del 10º congreso de reproducción asistida IVIRMA que se celebra en Málaga, estimó que al "ritmo trepidante" en que avanza este ámbito de la Medicina, quizás eso sea una realidad en "dos o tres años". El especialista explicó que la fiabilidad de la inteligencia artificial en la selección del mejor embrión es del 90%. Pero aclaró que no se puede permitir ese porcentaje de fallos del 10% por lo que debe llegarse a alrededor del 98% de acierto.

En la actualidad, ese uso que ya se hace de la IA en selección de embriones -que es la unión del óvulo y el espermatozoide- está sirviendo para validar esta herramienta. Y los hechos demuestran que la concordancia entre la elección del biólogo y la de la inteligencia artificial es "altísima".

García Velasco explicó que a veces hay embriones "bonitos, pero que no van a implantar" en el útero. De lo que se trata es de que la inteligencia artificial ayude a elegir el que más posibilidades de conseguir un embarazo. Es decir, de acertar más y con mayor celeridad. "Porque cuando la mujer no se queda embarazada, se entristece, se deprime y es un camino muy duro para la pareja", comentó. La directora del IVI en Málaga, Anabel Salazar, acotó que, a la hora de la selección, la IA analiza imágenes de los embriones, de modo que no hay una actuación invasiva sobre estos.

Y no es este el único ámbito de la reproducción humana que está experimentando una revolución. También se ha conseguido reprogramar células madre a espermatozoides que generan ratones normales y cultivar estas células en laboratorio para dar lugar a embriones sintéticos. "Estamos un poco soñando, pero la investigación es soñar", afirmó García Velasco.

El 10º congreso del instituto IVI reúne hasta este sábado en Málaga a más de 1.500 especialistas en reproducción asistida. Es el tercer evento a nivel mundial de estas características y cuenta con la asistencia de profesionales de 72 países. En el marco de este encuentro, también se presentarán los avances en el conocimiento de la endometriosis, causada por la mutación de células del endometrio, o de los mecanismos de envejecimiento de las mitocondrias que provocan defectos en la reproducción.