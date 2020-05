Coronaviru Málaga: Los hosteleros piden a la Junta que aclare si entran en la fase 1 de la desescalada

Los hosteleros de Málaga han solicitado a la Junta de Andalucía que aclare si su actividad es una de las que finalmente se beneficiará el próximo lunes de la primera fase de desescalada propuesta por el Gobierno central. Aunque de manera precisa la propuesta que la Administración regional ha trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez no menciona la ocupación de las terrazas de bares y restaurantes en el listado de actividades que quedarían excluidas de este avance, los empresarios admiten dudas al respecto.

Sobre ello, el presidente de Mahos, Javier Frutos, ha admitido que si bien por un lado se habla de limitar "los movimientos imprescindibles, por otro habla de los comercios". "Hemos pedido aclaración a la Junta pero no creemos que digan algo sobre esto hasta que tengan un pronunciamiento del Gobierno", ha afirmado.

La previsión que se maneja en Mahos es que, de tener vía libre, serán pocos los hosteleros que opten por abrir sus negocios e instalar sus terrazas, cuya ocupación, en esta etapa de la desescalada, estará acotadas a un máximo del 50%. "La gran mayoría con la que hemos contactado nos decía que no tenía intención de abrir porque no lo ve viable, pero ahora sin saber muy bien si entramos o no en la primera fase más aún", ha apuntado. "Nos vemos en una situación de incertidumbre detrás de otra y nos ayudan nada", se ha quejado.

área de Comercio siguen trabajando en la idea de que la hostelería no se verá afectada, Las dudas respecto a lo que a priori pasará el lunes no son exclusivas de los empresarios. En el Ayuntamiento tampoco tienen claro cómo se desarrollará y qué actividades finalmente quedarán o no exentas de esta primera fase. A pesar de ello, en elsiguen trabajando en la idea de que la hostelería no se verá afectada, avanzando en las medidas contempladas para permitir la ampliación de las superficies de ocupación en aquellas zonas donde sea factible, buscando con ello reducir el impacto negativo que están sufriendo estos negocios desde que se activase el estado de alarma.

La propuesta andaluza para el distrito sanitario de Málaga, incluyendo Málaga capital y Rincón de la Victoria, entre otras localidades, es que pase a la fase 1, pero con condiciones muy similares a las de la fase cero, es decir, que se restrinja toda actividad que no sean las compras de suministros y los traslados para acudir al puesto de trabajo. Así, no se podrían celebrar velatorios y funerales con público, no podrán celebrarse actos al aire libre ni reuniones.