Coronavirus: Desinfectan una sala de la Audiencia de Málaga tras detectarse un caso positivo

En la Ciudad de la Justicia, las dependencias de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga han sido desinfectadas tras detectarse un caso de coronavirus en dicha sala.

La presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, ha explicado que en cuanto se le comunicó el positivo por coronavirus realizó gestiones con la Junta de Andalucía para que se procediera a la limpieza y desinfección de este espacio y de los cercanos, lo que ya se está haciendo.

Asimismo, ha indicado que se ha informado de esta incidencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha constituido este lunes una comisión de seguimiento de las medidas respecto al coronavirus.

El delegado sindical de SPJ-USO, Alfonso Justicia, ha indicado que los funcionarios de dicha sección no han trabajado este lunes, al tiempo que ha señalado que debería permanecer solo el juzgado de guardia "porque estamos ante una situación excepcional".

Precisamente este lunes, el juez decano de Málaga, José María Páez, ha procedido a no autorizar la entrada en la Ciudad de la Justicia a los usuarios que acudan al mismo sin mascarillas y guantes de protección debido a que los funcionarios no han recibido el material de protección.

Páez ha explicado que ha tomado dicha medida para proteger a los funcionarios ya que no solo no ha llegado el material sino que no se espera en las próximas horas por lo que atenderá a las personas que lo necesiten por vía telefónica o telemática.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Málaga ha suspendido todos los turnos de servicios de guardia en la provincia dado que "se han constatado importantes incumplimientos en materia de seguridad" en relación con la crisis sanitaria del coronavirus, "que ponen en peligro la salud de los letrados".