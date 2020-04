Coronavirus en Malaga: Locura por la levadura

Lo de la levadura empieza a convertirse en cuestión de Estado. O casi. El confinamiento parece haber despertado el interés repostero entre aquellos que nunca antes se aventuraron a ello y lo ha multiplicado exponencialmente entre los que ya eran asiduos al dulce. Tal es el asunto que encontrar levadura en los supermercados de las principales cadenas de Málaga capital se ha convertido en una odisea.

No son pocos los testimonios de consumidores que aprovechando las contadas ocasiones en que salen a la compra se encuentran con que el estante destinado a este producto está completamente vacío. Bien es cierto que el mal que ahora padecen los clientes malagueños no es exclusivo, dado que la carencia parece extenderse al resto del país. Algunos ya incluso comparan el fenómeno de la levadura con lo que antes incluso de la declaración del estado de alarma ocurrió con el papel higiénico.

"He ido a Supercor y a Mercadona pero ni en uno ni en otro he encontrado levadura; tiene pinta de que la gente dedica más tiempo a la repostería", comentaba Antonio. A Fran le ocurre lo mismo. "En Mercadona las dos últimas veces que he ido no había", señalaba. En su caso, al final pudo encontrarla en una panadería cercana a su casa.

Otro caso es el de Azucena, que ante la ausencia del producto en alguna de sus últimas visitas a su supermercado habitual preguntó a una de las empleadas si era mejor llegar a primera hora. La respuesta que recibió da muestra del boom de la levadura: "Da igual, porque a lo mejor no reponemos a primera hora y lo hacemos a las 13:00, pero es que en el momento en que lo hacemos se agota toda".

La percepción general que se tiene respecto a este producto, esencial para la elaboración de ciertos postres, tipo bizcochos, y para hacer pan, es confirmada por Sergio Cuberos, presidente de la cadena de supermercados Maskom. "Harina hemos estado un tiempo sin ella porque el proveedor que nos sirve no da abasto", dijo. Pero la dificultad se extiende a la levadura. "Es imposible conseguirla", afirmó.

Preguntado por el motivo de esta falta de producto, fue claro: "Tienes un proveedor que hace equis unidades pero ahora resulta que están demandando mucho más que eso". Y eso es justamente lo que ha ocurrido en el conjunto del país, donde, según datos manejados, el consumo de harina se ha disparado un 130%, mientras que el de levadura alcanza el 233%. "La gente trata de estar entretenida y si tiene niños pequeños lo de hacer un pastel puede ser un aliciente", apuntó Cuberos.