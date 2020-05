Coronavirus Málaga: Los hosteleros esperan que Málaga pase cuanto antes a la fase 1 de la desescalada para no quedar descolgada

La reacción del sector de la hostelería en Málaga a la decisión del Gobierno central de mantener a toda la provincia dentro de la fase 0 de la desescalada en la crisis del coronavirus, impidiendo de este modo, por ejemplo, la apertura de las terrazas de bares y restaurantes al 50% de su ocupación, es de sorpresa.

El presidente Mahos, Javier Frutos, si bien ha cuestionado el "agravio comparativo" que se puede estar cometiendo con respecto a otros territorios, en los que sí se ha aceptado la desescalada por distritos sanitarios, ha apuntado que el freno echado puede servir a los empresarios para comprobar el comportamiento de los clientes en otras provincias.

No obstante, ha sido claro al demandarle al Ejecutivo "responsabilidad" en la toma de decisiones. "No puede ser con tan poco margen de tiempo para la apertura", ha destacado, confiando en que Málaga pueda acceder a la fase 1 de la desescalada lo más pronto posible. "Nos tenemos que poner al mismo nivel que el resto para llegar a la fase 2 y no quedar descolgados", ha apuntado.

Frutos ha reconocido que la mayor parte de los negocios ya había previsto su no apertura incluso si Málaga entraba en la fase 1, al considerar que sigue siendo inviable económicamente. Pero ha destacado que sí había un grupo de hosteleros que pensaba avanzar y que "había rescatado a personas del ERTE". "Para ellos ha sido bastante perjudicial; por eso es necesario que todo se planifique con mucho más tiempo", ha manifestado.

"Sabemos de lo excepcional del momento pero ya llevamos unas semanas y se pueden tomar las decisiones con un plazo más amplio para que el sector se pueda amoldar a las distintas fases de la desescalada y no de un día para otro, porque eso no hace bien a nadie”, ha apostillado.

El freno en el avance de la desescalada obliga, al menos en la capital de la Costa del Sol, a posponer las medidas estudiadas por el Ayuntamiento para paliar en lo posible la necesidad de que en el momento en que instalen sus terrazas, los bares lo hagan con la mitad de las mesas.