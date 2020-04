Coronavirus Málaga: El Gobierno notifica ya casi 2.000 multas por incumplir el confinamiento

El número de sanciones impuestas por los agentes de la Policía Nacional y de las policías locales en la provincia de Málaga y notificadas a los infractores por incumplir el estado de alarma se dispara exponencialmente en la última semana. De apenas 60 hasta el pasado 16 de abril a cerca de 2.000 a fecha de ayer.

Así lo indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que precisaron que la gran mayoría de las 1.955 penalizaciones ahora formuladas van a obligar a sus receptores a abonar entre 601 y 1.000 euros. Ésta es la cuantía que se aplica a las denominadas acciones graves, caso de protagonizar un acto de desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como a la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

No obstante, las fuentes consultadas admitieron que hay algunas multas de un rango económico bastante superior. En concreto, de entre 2.000 y 3.000 euros. Tomando en consideración la normativa de aplicación en el actual estado de alarma, la primera de las cifras se asigna a quién presente "una actitud inapropiada con menosprecio" o "persistencia referida a realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales". Mientras que la propuesta de 3.000 euros es para aquellos infractores que muestren "una actitud inapropiada con intimidación o no constituya una infracción penal".

El dato de notificaciones realizadas vía correo apenas supone, no obstante, el 17% de las 11.569 actuaciones realizadas por agentes nacionales y locales. El detalle no incorpora, por el momento, aquellas correspondientes a la Guardia Civil. Este parámetro también crece de manera considerable respecto a hace una semana, cuando eran 5.800 las actas de denuncia abiertas.

El peso de Málaga capital dentro de estas estadísticas sigue siendo aplastante. De acuerdo con la información actualizada a fecha de ayer, la Policía Local ha impuesto desde que se activó el estado de alarma, el 16 de marzo, 4.688 multas por salir a la calle sin tener justificación para ello. De todas ellas, 143 se corresponden con las 24 horas transcurridas entre las 07:00 del miércoles y las 07:00 de ayer.

El número de detenciones se mantiene en 10. Tras una semana, la pasada, en la que se detectó una subida importante en los incumplimientos del decreto, desde el pasado lunes se observa una ligera reducción. Muestra de ello es que desde el pasado fin de semana hasta ayer el acumulado de actuaciones policiales es de 766.

Por su parte, ya son 1.097 los vehículos que han sido interceptados por policías municipales desde el 16 de marzo tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan. Fruto de las actuaciones policiales, hasta ayer, fueron identificadas un total de 35.905 personas.