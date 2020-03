Coronavirus en Málaga: ¿El lunes voy a trabajar? La incertidumbre de los profesionales

Son tantas las excepciones del estado de alarma que muchos trabajadores y empresarios no saben, a pocas horas del lunes, cómo enfrentar la crisis del coronavirus en relación a sus obligaciones laborales. Si deben cerrar, si les permitirán seguir trabajando, si les van a cancelar todos sus compromisos o si los van a despedir mientras dure la cuarentena.

En cada hogar malagueño se ha debatido el tema durante el fin de semana y las incógnitas aún no se han desvelado. Belén trabaja en una gasolinera y tienen que mantener el servicio abierto. "Seguimos con el mismo personal pero a puerta cerrada, por lo que estamos atendiendo por el cajón nocturno para no tener contacto con el cliente", indica. Entre los compañeros también han tomado medidas básicas de protección y están implementado alguna reducción horaria para poder conciliar mejor.

Juan Manuel dirige un taller mecánico y asegura que "va a intentar abrir, si no puedo seguramente no resistamos esa parada", confiesa. Eso sí, si los proveedores no le sirven tampoco podrán hacer mucho y tendrán que paralizar la actividad. Lo mismo le pasa a Salvador y Lola, que tienen una empresa de fontanería. "Esta semana que viene no sabemos cómo se nos va a dar, tenemos obras desde Fuengirola hasta Benajarafe, pero en cualquier momento pueden pararlas", indica Lola.

Milagros trabaja en una empresa mayorista de turismo. En cuanto declararon el estado de alarma los clientes cancelaron 29.000 reservas. Lo que se ha traducido, de momento, en cinco despidos. Miguel Ángel, sin embargo, ha contratado a un empleado que comienza este lunes en su empresa de mantenimiento de piscinas. "Iremos a trabajar hasta que nos dejen, eso sí, cada uno en un coche individual, usando mascarilla y guantes", apunta.

A Antonio, que es técnico de sonido y tiene un estudio de grabación, le han cancelado todos los conciertos que tenía previstos hasta el 5 de abril, y Matías, profesor de autoescuela, no podrá trabajar porque han cerrado el centro.

Remedios es funcionaria de prisiones. "El lunes vamos al centro porque no se nos ha dicho lo contrario, eso sí, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, si se van a hacer turnos para que coincidamos menos personas en la oficina, si van a dar mascarillas y guantes o qué medidas van a tomar, pero tenemos que continuar con nuestra labor".

En la Diputación Provincial los que tienen niños menores de 18 años pueden no trabajar. "Se ha articulado como deber inexcusable, igual que en la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía", explica Belén. "A los demás, se les ha ofrecido la posibilidad de solicitar teletrabajo, pero no hay medios para realizar tantas conexiones simultáneas", agrega.

En el Ayuntamiento de Málaga, cada área está organizando el trabajo. Jesús, que trabaja en comunicación, seguirá desde casa. "Este mes no va a haber pleno como tal, se tratarán solo resoluciones administrativas, no va a haber mociones políticas, y se hará con un representante por partido y por voto ponderado, pero está todo paralizado", indica.

En las televisiones locales, algunos todavía no tienen mucha información y otros están trabajando al 50% de la jornada aunque con retribución completa. Esta medida se establece con prioridad para los que tienen niños en casa. Y luego están las peluquerías. Esas dan para un capítulo aparte.