Coronavirus: Una pareja malagueña se topa con el cierre de fronteras en Perú

María Vega y Alberto Soler es una pareja malagueña que viajó por trabajo hace unas semanas a Perú, concretamente a Puémape, a unas 10 horas en coche de la capital del país, Lima. Ambos trabajan para una empresa relacionada con la energía eólica y viajaban al país sudamericano para ejercer allí durante 20 días. Para su sorpresa, ya en suelo peruano, se desencadenó toda la crisis del coronavirus.

Su viaje fue poco antes de que Martín Vizcarra, presidente de Perú, decretara el estado de emergencia nacional y cerrara las fronteras del país el pasado 15 de marzo. Desde entonces, Vega y Soler se encuentran varados en suelo peruano. La pareja tenía programado el viaje de vuelta –todo organizado y gestionado por su empresa–, para el 6 de abril pero el portazo aéreo ha provocado que su retorno no se pueda dar hasta el próximo 25 de abril.

"La empresa se está preocupando en buscarle alternativas y vuelos", relata Gema Vega, hermana de la afectada desde Málaga, ya que la pareja se encuentra bloqueada y sin conexión a internet en Puémape: "Ellos están en una zona apartada de los centros urbanos. No tienen ni siquiera agua potable, se la llevan a través de camiones cisterna. Están comiendo lo que un grupo de pescadores locales les están vendiendo, por allí cerca no hay ni comercios".

Al parecer, cuenta Gema Vega, son muchos los españoles que se encuentran en situaciones similares, con pocas opciones de volver a España con celeridad, aunque el pasado día 25 de marzo salió un primer "vuelo de allí con 300 pasajeros", cuenta la hermana de la afectada, que asegura que "los españoles que tiene vuelos con Iberia no van a tener muchos problemas ya que es la única compañía que tiene autorizado despegar en un principio".

Tanto María como Alberto intentan acelerar su retorno a Málaga por todos los medios, antes del 25 abril que ha logrado fijar su empresa, ya que las condiciones de habitabilidad en Puémape no son las mejores. Al parecer, la Embajada española en Perú está negociando un "precio solidario" para vuelos de retorno a la península, aunque no saben cuándo se programará el próximo, ya que "no son vuelos regulares".