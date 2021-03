La Costa del Sol "demuestra" con un informe que es el segundo destino turístico más perjudicado por el Covid

La Costa del Sol es el segundo destino turístico del país más perjudicado por la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, según se "demuestra" en un informe presentado este martes por el presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, quien ha vuelto a criticar la "discriminación y el agravio" hacia la provincia de Málaga frente a las islas Baleares y Canarias en la concesión de ayudas directas por parte del Gobierno central.

'Análisis comparativo pérdidas Costa del Sol-Canarias-Baleares', elaborado por Turismo Costa de Sol, constata "con datos objetivos" un "agravio comparativo injustificable e injusto" que no se da, ha incidido, únicamente con el reparto de ayudas directas aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo y que da a las islas Canarias y Baleares 2.000 millones de euros y 5.000 millones a repartir entre el resto de comunidades autónomas.

Así, ha recordado Salado que el destino "ya ha sufrido este agravio con los corredores aéreos seguros en verano sólo en las islas, excluyendo absurdamente a otros destinos españoles", y cuando el Gobierno anunció el acuerdo con Coalición Canaria para prorrogar indefinidamente los ERTE sólo en las islas.

Ha recalcado que, según los análisis, "no existe ninguna evidencia técnica de que en los destinos insulares se hayan producido mayores descensos que en la Costa del Sol, ya que, según el estudio, se ha comprobado que de los tres destinos donde se produce un mayor descenso es en Baleares, seguido de la Costa del Sol y, por último, Canarias".

Este informe está basado en cifras oficiales, ha aclarado Salado, "sin opiniones":" Confirma lo que sospechábamos, dando la razón al malestar generado en el conjunto del sector turístico de la Costa del Sol, tanto instituciones públicas como empresas privadas, tras el anuncio del plan de ayudas directas del Gobierno".

El que los destinos insulares reciban directamente 2.000 millones lo ha decidido el Gobierno, a juicio del presidente provincial, "sin criterios objetivos" e "ignorando a uno de los destinos turísticos más importantes de España, la Costa del Sol, con una industria de la que dependen 117.000 familias y cerca de 14.000 empresas" en la provincia de Málaga.

"El Gobierno está abandonando una vez más al sector turístico, esencial para la recuperación económica y generación de empleo en la provincia de Málaga y, por ende, en Andalucía. Se está dando la espalda y maltratando a la Costa del Sol, cuando con datos objetivos podemos demostrar que estamos en las mismas circunstancias que Baleares y Canarias", ha reiterado Salado.

Datos del informe

Salado ha insistido en el peso de la Costa del Sol en España a nivel turístico. "La provincia de Málaga tiene un peso del 9,5% sobre el total nacional en oferta de plazas hoteleras, apartamentos y viviendas con fines turísticos, con 242.256", ha indicado.

Además, Málaga tiene un peso del 6,8% sobre el total nacional de trabajadores afiliados a sectores turísticos en la Seguridad Social, con 117.346 frente a 1.729.316 de España y un peso del 8,5% sobre el total nacional en pernoctaciones en establecimientos turísticos, con más de 29 millones. En cuanto las llegadas a aeropuertos, el 7,2%, con 9,9 millones, según los datos aportados por Salado.

"Si comparamos las pérdidas y caídas de la actividad turística que se han producido en la Costa del Sol, en Baleares y Canarias, el desplome ha sido muy similar", ha enfatizado, añadiendo que respecto al empleo hotelero la provincia ha descendido en 2020 un 55,2% frente al 53,1% de caída de las Islas Canarias y el 78,9% de Baleares.

Con respecto al número de afiliados de actividades turísticas a la Seguridad Social, la provincia de Málaga ha sufrido un descenso del 15,5% frente al -10,3% de las Islas Canarias y el -24,5% de Baleares.

En cuanto al empleo turístico de la Encuesta de Población Activa (EPA), la provincia de Málaga ha registrado una caída de un 9,5% frente al -19% de Canarias y al -21,2% de Baleares.

Con relación al número de viajeros en alojamientos turísticos reglados, la provincia de Málaga ha sufrido un descenso del 70,8% en 2020 frente al 70,6% de Canarias y el 87% de caída en Baleares. Mientras tanto, en estancias en alojamientos reglados, el desplome en la Costa del Sol fue del 74,2%, frente al 73,7% de las Canarias y el 90,1% de las Baleares.

En cuanto a las llegadas a los aeropuertos, el aeródromo de Málaga ha tenido un descenso del 74,5%, frente al 63,1% canario y el 77,5% balear. Por otro lado, la estancia media ha caído un 33,5% en Málaga, frente al -28% de las Islas Canarias y el -33,3% de las Islas Baleares. Otro descenso destacado fue la ocupación: en la Costa del Sol ha bajado un 58,6%, en Canarias un 53,6% y en Baleares la caída fue de un 59,1%.

Respecto al RevPar, es decir, los ingresos por habitación disponible, en Málaga la caída fue del 57,7% frente al 39,8% de las Islas Canarias y el 51,1% de las Islas Baleares.

Por último, un reciente informe del Banco de España señalaba que el Producto Interior Bruto, el PIB, de la provincia de Málaga ha tenido un desplome del 17%, frente al -20% de las Islas Canarias y el -27% de las Islas Baleares.

Así, de los 12 indicadores analizados, la Costa del Sol es el destino que más cae en dos de ellos y el segundo que más desciende en otros siete factores, por lo que "el informe técnico señala que, si bien Baleares es el destino con mayor caída de su actividad turística, la Costa del Sol es el segundo, por delante de Canarias en esta triste clasificación de la ruina", ha afirmado Salado.

Por todo ello, ha insistido en que los datos demuestran que la premisa de la que parte el Gobierno para primar sólo a Baleares y Canarias es "falsa y malintencionada y obedece más a criterios políticos y partidistas que técnicos".

"Queremos que el Gobierno sea consciente del daño en el sector turístico, pero no primando a unos destinos y discriminando y marginando al sector turístico de la Costa del Sol. Y no creo que sea casualidad que tanto en Baleares como en Canarias haya gobiernos socialistas", ha afirmado Salado, quien ha dicho que aunque desea lo mejor para Canarias y Baleares, "lo mismo, como mínimo, para la Costa del Sol, ya que sus empresas y sus trabajadores, se merecen un respeto como destino pionero del turismo en nuestro país y no merecen este desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez".

Francisco Salado ha exigido y demandado al Gobierno "que rectifique y corrija este agravio, que trate a la Costa del Sol en función a su importancia, y que deje de enfrentar a unos territorios frente a otros, primando a las comunidades donde gobierna el PSOE y castigando a las gobernadas por el PP".

Precisamente, el presidente de Turismo Costa del Sol envió este lunes sendas cartas a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para que modifiquen el criterio de reparto, "que la Costa del Sol sea tratada igual que Canarias y Baleares y que accedan a reunirse con el sector turístico malagueño".

También en el pleno ordinario de este miércoles de la Diputación el PP llevará una moción "exigiendo igualdad de trato y que cese la discriminación a Málaga". "Espero y deseo que el resto de grupos políticos se sumen a este demanda justa y más que justificada, ya que 117.000 familias y más de 14.000 empresas malagueñas dependen de que lleguen estas ayudas directas y que lo hagan de forma rápida", ha finalizado Salado.