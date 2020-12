El Covid complica el desarrollo de la FP dual pero sigue al alza con 1.800 alumnos en Málaga

Hace seis años se implantó en Málaga el primer ciclo de Formación Profesional en alternancia, como se llamó en un principio. La dual echó a andar de la mano del instituto La Rosaleda y Renfe con el Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. Desde entonces el crecimiento ha sido exponencial. En los dos últimos cursos se han puesto en marcha 22 proyectos nuevos, por lo que ya son 95, y este año más de 1.800 alumnos están matriculados en alguno de los 54 grados que se imparten en esta modalidad.

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, tres centros nuevos se han sumado a la FP dual, por lo que ya son 35 los que la ofertan en la provincia de Málaga en este curso escolar. Y para que esta formación que se comparte con el centro de trabajo sea posible, 1.066 empresas han apostado por ella. Eso supone un crecimiento de casi el 40% en tan solo un año, ya que en el anterior eran 764. Más aún, casi el doble, si se toman en cuenta los datos del curso 2918-2019 en el que había 596 empresas implicadas, según los datos facilitados por la Delegación de Educación de Málaga.

En la FP Básica hay cuatro títulos en modalidad dual, 18 son grados medios y 32 superiores. Estudios como Emergencias Sanitarias, Cocina y Gastronomía, Farmacia y Parafarmacia, Administración y Finanzas, Educación Infantil y Sistema de Telecomunicaciones e informáticos dan parte del temario en los centros educativos y otra parte en empresas o instituciones adscritas al programa. Este sistema suele producir una mayor inserción laboral y no son pocos los estudiantes que son contratados en las empresas en las que se han formado.

Los últimos datos de inserción laboral del alumnado de FP dual se remiten al curso 2017/2018, con cifras cercanas al 70% de media. Son bastante superiores en algunos sectores, como en las familias de electricidad y electrónica (87,5%), o fabricación mecánica (75%), según las cifras aportadas por la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte.

“La formación profesional dual fomenta la conexión entre el mundo educativo y la realidad laboral mediante la colaboración estrecha de las empresas en el proceso de formación del alumnado, siendo una herramienta de especial relevancia en las circunstancias actuales”, explican desde la Dirección General de Formación Profesional. También apuntan a que existe una tasa de renovación de los proyectos superior al 90% y una continuidad de las empresas superior al 85%, “dato que indica la satisfacción generalizada tanto de los centros educativos como de las empresas participantes”.

A pesar de que las cifras siguen creciendo, el avance de esta modalidad se ha visto tocado por las consecuencias del Covid-19 y las restricciones sanitarias. Hay empresas o sectores que no han podido acoger al alumnado en formación por los protocolos establecidos, como por ejemplo las residencias de mayores o los hospitales. Otras porque se encuentren en situación de ERTE o cierre temporal.

Así que los centros educativos han tenido que reaccionar buscando nuevas empresas colaboradoras y modificando los proyectos aprobados, reduciendo el número de horas en la empresa, o las actividades a realizar en ellas, la temporalización u otros apartados del proyecto.

Muchas de las firmas que llevan desde marzo en teletrabajo “han adaptado los programas formativos del alumnado para que puedan desarrollarse en dicha modalidad, garantizando en todo momento el seguimiento del profesorado responsable del alumnado”, indican desde la Dirección General de FP. Y agregan que el seguimiento podrá ser igualmente telemático para guardar todos los protocolos de seguridad.

Si, por lo contrario, las empresas continúan con el trabajo presencial, se ha arbitrado un protocolo por el cual todo el alumnado que realiza formación en centro de trabajo y la FP dual podrá realizarse la prueba del coronavirus en el sistema sanitario andaluz, siempre que las empresas así lo soliciten. Dicho protocolo se está siguiendo con normalidad mediante la figura del coordinador Covid de los centros educativos.

CDP San José, el centro con más títulos de FP dual de Andalucía

El colegio concertado San José de Málaga tiene diez ciclos formativos en dual, por lo que se ha convertido en el centro con más títulos en esta modalidad de Andalucía. “Sabíamos que en Alemania funcionaba muy bien y lo vimos como algo muy positivo”, explica el director del centro, José María Pérez Delgado. En septiembre de 2015 comenzaron con el Grado Superior de Automoción y su buen funcionamiento los animó a seguir creciendo en otras especialidades.

“Uno de los trabajos más bonitos aunque complejo es la conversación con la empresa, que en la dual toma un rol totalmente activo, la empresa ha pasado de ser un agente que recibe a alumnos en prácticas a valorar y formar, desde el centro aprendemos muchos de cómo trabajan y ellos del currículum de la FP, es muy enriquecedor”, sostiene el director del centro.

Y agrega que en su centro “todo el alumnado que hizo dual en todos los ciclos formativos o estaban trabajando o estudiando un nivel superior, no teníamos a nadie en paro”. Al menos, hasta que llegó la crisis sanitaria. Como el pasado curso la formación en centros de trabajo se quedó pendiente, 70 alumnos comenzaron este septiembre sus prácticas y están a punto de terminarlas. Y en enero comenzarán los de dual.

"En los centros es imposible estar a la vanguardia, si no trabajamos de forma dual estamos formando para el pasado y no para el futuro"

“Se nos han caído algunas empresas pero muy pocas, la situación de la pandemia no nos ha hecho tener que reducir plazas de dual en nuestro caso, porque les hemos buscado reemplazo o se han ampliado las plazas en las que teníamos aseguradas”, comenta Pérez Delgado. En algunas familias profesionales como la informática y la administración, el teletrabajo ha sido viable a pesar de las dificultades de comunicarse con un aprendiz sin estar en el mismo entorno. Pero en otros sectores, se ha funcionado en los centros de trabajo.

Para el director del colegio San José, la clave de la FP dual radica en la actualización que le proporciona la empresa. “Es imposible estar a la vanguardia en especialidades tan técnicas, en los centros no podemos ir a la velocidad de las empresas, si no trabajamos de forma dual estamos formando a alumnos con cinco años de retraso, estaríamos formando para el pasado y no para el futuro”. Así que lo fundamental, agrega, es colocar al alumno en el centro del proceso, reconocerse como colaboradores e ir de la mano para que aprenda lo máximo posible.

IES Campanillas, hacer la dual en el PTA de forma telemática

El instituto Campanillas, en su sede del Parque Tecnológico, imparte dos Ciclos Formativos de Grado Superior en dual, el de Desarrollo de Aplicaciones Web y el de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Unos 17 alumnos de segundo curso comenzarán su formación en la empresa el próximo enero. Pero alrededor de un 80% de ellos lo hará de forma telemática. “La mayoría de las empresas apuestan por el teletrabajo, el PTA está a un 20% de ocupación”, comenta Sergio Banderas, profesor y coordinador de internacionalización y FP bilingüe del centro.

Lo bueno, dice, es que la informática es un sector en el que sigue creciendo la demanda y cuya facturación ha seguido creciendo a pesar de la crisis. Igualmente, se adapta bien a la modalidad a distancia. Pero es verdad, destaca el docente, que hay “empresas más reacias a la FP dual porque tienen que formar y hacer un seguimiento al alumnado y les resulta más costoso hacerlo de forma no presencial”. Al haber menos empresas dispuestas a seguir con el modelo, algunos alumnos se han quedado sin poder cursar su título en alternancia.

"Para que tenga éxito la FP dual es fundamental que haya un sector productivo detrás que apueste por esto"

Otras están usando reuniones virtuales y herramientas colaborativas para que el alumnado, desde casa, se sienta como en la oficina. “La mayoría de las empresas les aportan sus equipos informáticos para que trabajen en red desde sus domicilios “, señala Banderas. También apunta que es muy probable que este sistema llegue para quedarse, ya que la productividad no ha bajado y sí lo han hecho los costes, tanto para los empresarios en cuanto a mantenimiento de oficinas, como para los trabajadores, sobre todo en desplazamientos.

“La informática es un sector que crece de forma exponencial, todo va hacia la digitalización y necesita de mucho personal especializado”, señala el profesor. Y considera que “para que tenga éxito la FP dual es fundamental que haya un sector productivo detrás que apueste por esto, que vean las ventajas de tener muy formado en su tecnología a un estudiante en dos años”. También es muy valioso para el alumno, añade, “que trabaja con proyectos reales en sistemas muy avanzados” imposibles de hallar en un centro educativo.

FP dual en Andalucía para el curso 2020/21

Se han puesto en marca en marcha 580 proyectos de FP dual, lo que supone 52 más respecto al curso anterior y se han ofertado casi 12.000 plazas en esta modalidad en Andalucía, que cuenta con la implicación de 6.500 empresas.

Los nuevos proyectos pertenecen fundamentalmente a las familias profesionales de Servicios socioculturales y a la comunidad, Comercio y marketing, Informática y comunicaciones, Administración y gestión, Industrias alimentarias, Electricidad y electrónica y Sanidad. El 73,42% de los nuevos proyectos aprobados para el próximo curso becan al alumnado participante. Málaga es la segunda provincia en número de proyectos de FP dual, tras Sevilla.

Respecto a la nueva oferta, destaca el incremento de ciclos de la familia profesional de Industrias alimentarias, con seis nuevos proyectos en Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, con un fuerte compromiso por las empresas del entorno.

Junto a esto, es reseñable el impulso para la familia de Energía y Aguas, con la implantación de los ciclos de Grado Superior de Gestión del Agua y el Grado Medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, en Málaga y Sevilla. Igualmente, se suma un proyecto más en la familia de Seguridad y medio ambiente con la nueva enseñanza de Grado Superior en Educación y Control Ambiental en Málaga.