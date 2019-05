El Cristo Mutilado, con tres siglos de antigüedad, recuperará sus piernas

La imagen del Santísimo Cristo Mutilado de Málaga, que cuenta con tres siglos de antigüedad y es Bien de Interés Cultural , recuperará sus piernas a principios de 2020 tras una restauración que ejecutará el imaginero Juan Manuel Miñarro a partir del mes de junio, aprobada por la Junta de Andalucía.

El hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo Mutilado, Manuel Sánchez, ha señalado a Efe que consideran que el "fin último" de una hermandad es el culto público, motivo por el que se encuentran en un proceso de cambios internos -como la restauración- que les permitan procesionar en un futuro.

Sánchez ha señalado que la Cofradía es la última gremial de Málaga -fundada por militares mutilados retirados-, y que cuando se extinguió el cuerpo en los años 90 no se hizo una modificación de los estatutos para permitir que a la cofradía se la considerase como "a una más".

"En los años 70 el obispo de la época decide que no se procesione por motivos de índole pastoral, ya que considera que no es oportuno, pero la cofradía nunca ha dejado de tener actividad interna aunque no salga en procesión", ha añadido.

Es en 2018 cuando la junta de gobierno de la hermandad, según Sánchez, propone que la imagen se restaure, a la atención de que si una cofradía tiene como función principal realizar la estación de penitencia y ésta no puede realizarse, "hay que intentar adaptarse para llevar a cabo la misión por la que ha sido creada". Además de la intervención de la imagen del Cristo, otro de los cambios ha sido la adquisición en los últimos años de una Virgen del siglo XVII.

Fue en 2018 cuando la hermandad decidió que la imagen se restaurara

En cuanto a los enseres, Manuel Sánchez ha afirmado que con el cambio de escudo -el anterior incluía referencias franquistas- se ha dado un paso más en la "normalización" de la hermandad, aunque en algunos elementos continua dicho emblema. Una de las aspiraciones de la hermandad una vez se completen todas las modificaciones es pertenecer a la Agrupación de Cofradías -como ya lo hiciera en sus comienzos-, deseo que Sánchez ha señalado que "nunca se ha ocultado".

Por su parte, fuentes de la Agrupación han afirmado que se encuentran "ajenos" a las intenciones de la Cofradía debido a su carácter de "no agrupada", y que los responsables de la hermandad "ya decidirán" si quieren la reincorporación a este organismo.

Sobre la Junta, la delegación en Málaga de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico ha resuelto que la propuesta de conservación y restauración del Cristo resulta conforme a la ley de protección y conservación pertinente, según ha informado la Cofradía a través de la red social Twitter.

Al tener como sede eclesiástica la Parroquia del Sagrario, que se encuentra anexa a la Catedral de Málaga, Sánchez ha señalado que los trámites de restauración han pasado por el cabildo catedralicio, declaración de patrimonio, el consejo de asuntos económicos, vicaría y la delegación de hermandades y cofradías. EFE