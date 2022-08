Críticas por no poder llegar en Metro al centro para Feria: "Las infraestructuras se inauguran cuando se ponen en marcha"

Los principales partidos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, tienen claro que el hecho de que no sea posible llegar en Metro al Centro en Feria merece una fuerte crítica hacia la Junta de Andalucía, cuyo ex consejero de Presidencia, Elías Bendodo, llegó a afirmar que los malagueños podrían hacerlo para esta fiesta. Las fechas, aseguraban, eran factibles, pero las pruebas de seguridad no llegan a tiempo y habrá que esperar un poco más.

Josele Aguilar, parlamentario del PSOE por Málaga, lo resume: "Es lamentable". Asegura el que fuese número 1 de la lista por la provincia que el retraso del suburbano es un hecho ampliamente criticable, incluye también en esa crítica a "los anteriores ejecutivos, si bien Juanma Moreno no ha tenido ni una sola propuesta propia para Málaga, sólo está terminando mal los proyectos que ya le dejaron".

También recuerda la inauguración de la estación de Guadalmedina (aún sin pasajeros) por parte de Juanma Moreno días antes de anunciar la fecha en la que serían las elecciones autonómicas. "Las infraestructuras se inauguran cuando se ponen en marcha, ¿alguien se imagina a un ministro socialista de Fomento inaugurando una autopista por asfaltar?"

En ese punto coincide Nicolás Sguiglia, representante de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, "se pone en evidencia el acto propagandístico que hizo Moreno Bonilla al inaugurar una estación vacía, demasiada propaganda y pocos hechos", incide el concejal.

"La información que nos daban los trabajadores es que para la Feria no llegaba, hubiese sido una infraestructura clave para fomentar el transporte público", continúa, recordando que los precios de los autobuses especiales para llegar al Cortijo de Cortes han aumentado su precio respecto a 2019 hasta los dos euros.

Los vecinos del centro consultados, por su parte le restan importancia, "lo importante es que una infraestructura tan necesaria llegue, sea dos semanas antes o dos semanas después". No reprochan, de esta manera, la tardanza en los plazos, sino que se centran en que las medidas de seguridad estén rigurosamente en vigor antes de que el suburbano se abra al público.