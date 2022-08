El metro de Málaga no llegará al Centro antes de la Feria por no haber acabado las pruebas de seguridad

No habrá metro para ir a la Feria de Málaga. A pesar de que la Junta de Andalucía había reiterado en varias ocasiones su intención de que los malagueños pudieran acudir ya este año a las fiestas en el Centro de la ciudad en metro, los plazos no se cumplirán. La Feria comienza el próximo 12 de agosto y el suburbano no llegará a la Alameda Principal a tiempo.

Según han explicado fuentes del Gobierno andaluz, la decisión de posponer la puesta en servicio del tramo El Perchel-Atarazanas del Metro de Málaga obedece a "un análisis riguroso de la madurez y el estado de las pruebas de seguridad, que era el único condicionante a ese horizonte o meta, como se anunció desde el primer momento en el que se contempló la posibilidad de adelantar a la Feria la llegada del Metro al centro".

La llegada del metro al Centro para la Feria de Málaga era un objetivo en el que el Gobierno andaluz trabajaba desde principios de año, aunque ningún responsable se ha atrevido nunca a marcar una fecha concreta. Así lo expresaron tanto tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en abril afirmó que ese era un horizonte temporal "factible", como el entonces consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y la propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

Ahora, a una semana del inicio de la Feria, se pospone su puesta en marcha. Desde la Junta esgrimen que el riesgo existente de que cualquier incidencia en el funcionamiento de los sistemas instalados en el tramo al centro histórico (energía, comunicaciones, sistemas de información al viajero, protección contra incendios y ventilación de túneles, ascensores y escaleras mecánicas, ect..) pueda repercutir también con incidencias o disfunciones en las L1 y L2 hasta El Perchel, "desaconseja anticipar a la Feria la puesta en servicio".

Así, recuerdan que en todas las declaraciones públicas de los responsables de la Junta de Andalucía en relación a la llegada del metro al centro durante la Feria de Málaga se incorporaba siempre como condicionante o premisa sine qua non el desarrollo óptimo de las pruebas de seguridad, y en consecuencia, la prestación de un servicio comercial funcional y seguro. "La Consejería considera que la ciudad y los usuarios del suburbano merecen estrenar un nuevo servicio (extensión hasta Atarazanas) con los máximos estándares de seguridad", apuntan.

"La obra del Metro de Málaga conquistó durante la pasada legislatura (2019-2022) el crédito perdido durante años de deficiente gestión por parte de los anteriores gobiernos socialistas, en los que sistemáticamente se incumplían plazos, y se prolongaban las molestias a vecinos, comerciantes y viandantes por una ocupación del centro histórico con devastadoras consecuencias para la economía de los comerciantes, la imagen y proyección de la ciudad. Nada más hay que recordar el famoso 11 del 11 del 2011", señalan desde la Junta. De hecho, insisten en que en enero de 2019 ni siquiera se habían licitado el montaje de vía, las instalaciones y arquitectura o la señalización ferroviaria.

Las pruebas de seguridad, que se iniciaron el pasado mes de mayo, cobran en esta puesta en servicio "una especial complejidad", habida cuenta de que no se está abordando la inauguración de una nueva infraestructura, sino la extensión o prolongación de un servicio comercial ya existente desde julio de 2014 (L1 y L2 hasta el Perchel, 12 kilómetros de trazado y 17 estaciones y paradas, y casi 7 millones de pasajeros/año), y en el que se abarca todos los efectos el nuevo tramo (1 kilómetro y 2 estaciones), con la complicación que ello supone para las pruebas y la integración con equipos y sistemas en funcionamiento.

Esta singularidad es especialmente sensible en el caso de la señalización ferroviaria y el sistema Automático de Protección de Trenes (ATP), que acomete ALSTOM. Hay que recordar que en el tramo entre El Perchel y Guadalmedina confluyen las líneas 1 (Teatinos) y 2 (Carretera de Cádiz), algo que exige mayor sincronización, si cabe, con múltiples aparatos y cambios de vía.

Finalmente, el estado actual de las pruebas de seguridad aún no presenta una madurez que ofrezca las máximas garantías. Y una vez se ha ponderado y calibrado la viabilidad técnica del escenario de Feria, la Consejería considera que lo más recomendable es posponer la fecha de puesta en servicio comercial.