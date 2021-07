Cultura autoriza el derribo de dos casas para la construcción del NeoAlbéniz

El proyecto cultural del NeoAlbéniz continúa su desarrollo tras el visto bueno, por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, del derribo de dos casas que se encuentran en el terreno previsto para su ubicación. Los dos edificios, que datan de 1955, de propiedad municipal, y actualmente en desuso, se encuentra situados en el ámbito del BIC Muralla Medieval de Málaga (inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de Monumento) y su entorno de protección. La resolución de la Junta de Andalucía recoge que el estado de conservación de estos inmuebles "es muy deficitario", advirtiéndose las patologías propias de la antigüedad y "la escasez de labores de conservación y mantenimiento".

Esta autorización de derribo cuenta, sin embargo, con varios condicionantes. Se deberá disponer la protección y conservación "in situ" de la Muralla Medieval, siendo necesaria su consolidación y protección para "evitar su afección durante el proceso de demolición de los inmuebles contemporáneos". Se deberá presentar un proyecto de demolición modificado que tenga en cuenta diferentes aspectos: "No se podrá demoler hasta que se garantice que la integridad de dicha muralla no está comprometida. La posibilidad de que la medianera sur forme parte de la muralla descarta que se pueda demoler hasta que se dictamine de forma taxativa que no posee ningún elemento perteneciente al elemento defensivo. La zona del inmueble actualmente en uso tampoco podrá ser demolida hasta que se compruebe que no conserva restos en alzado de la barbacana. La demolición solo podrá alcanzar la cota del nivel de suelo actual y se deberá llevar a cabo de tal forma que permita el control arqueológico de su ejecución".

Con respecto a este último punto, se deberá llevar a cabo una actividad arqueológica consistente en el control de movimientos de tierras, que incluirá "el análisis arqueológico del alzado de la medianera por la que hipotéticamente se desarrollaba la barbacana antes de la demolición". También se balizará la muralla y la torre próximas al edificio a demoler, para que queden identificadas y protegidas.

"La demolición combina medios mecánicos en zonas generales con medios manuales en muros medianeros y zonas de afección de muralla y barbacana (zonas especial protección según planos) y se queda a nivel del suelo actual, por lo que no incluye la demolición de la solera y la cimentación actuales. El proceso de demolición se realizará bajo vigilancia arqueológica, por lo que se atenderá en todo momento a las instrucciones de la dirección arqueológica", establece el informe.

En ambos inmuebles se ha llevado a cabo una actividad de análisis arqueológico de estructuras emergentes ante la posibilidad de que se hubiera aprovechado en su construcción parte del alzado de la muralla y la barbacana medievales. Los resultados de la actividad arqueológica han confirmado que "se conserva un resto de la muralla medieval en alzado (en la medianera este) y descartan la presencia de la barbacana". Sin embargo, se abren nuevos interrogantes al no concluir de forma taxativa que "parte de la medianera sur realmente se trate de la cara de la muralla reparada tras la conquista".

La materialización de este nuevo espacio permitirá el asentamiento de una zona empresarial, con contenedores industriales para la instalación de distintas empresas. De igual modo, será la sede de Málaga Film Offices y de la propia sede del Festival de Cine de Málaga. El uso propuesto para el equipamiento cultural es una prolongación del propio cine Albéniz, incluyendo la creación de dos salas de imagen con capacidad para más de 200 personas.