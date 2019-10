El proyecto del Ministerio de Cultura dibuja una cubierta transparente para San Agustín

El proyecto de rehabilitación del antiguo convento de San Agustín y su adecuación como futura sede de la biblioteca estatal de Málaga está culminado y listo para afrontar su tramitación final. Según pudo saber este periódico, en la línea de lo ya expuesto meses atrás por los responsables del Ministerio de Cultura, la intervención contemplada sobre el inmueble subraya la apuesta por conservar el máximo de lo que se mantiene en pie tras el incendio sufrido en 1931. Y ello supone un contraste evidente con la propuesta anterior adjudicada a la empresa Aepo, cuyo trabajo es considerado como "no viable" por parte de la Administración estatal, dada su incidencia sobre buena parte de la estructura que se quiere mantener.

A modo de ejemplo, según lo que pudo saber este periódico, el modelo actual dibuja una cubierta transparente y ligera sobre el patio principal del antiguo convento, al tiempo que plantea la conservación y visualización de los restos arqueológicos encontrados en varios puntos de las excavaciones realizadas; hallazgos que eran eliminados en la anterior propuesta.

De hecho, el análisis realizado por los técnicos en su diseño final pone de relieve la riqueza de lo encontrado en el subsuelo, llegando a apuntar que pueden ser "los más antiguos de la península ibérica y que continente la memoria de lo sucedido en este enclave privilegiado desde el primer milenio anterior a la era cristiana hasta nuestros días".

Otra de las grandes variaciones que se introduce en el proyecto actual respecto a su antecesor, que data de 2008, es que aboga de manera clara por recuperar buena parte de los artesonados de madera existentes en el edificio, que eran eliminados en más del 50% con la antigua versión. Asimismo, según pudo saber este periódico, en el nuevo documento se mantiene el patio interior desde la calle San Agustín. Como elemento más significativo de la actual propuesta de intervención, la cubierta futura. De una estructura "pesada y cerrada" se pasa a una mucho más ligera y transparente, manteniendo la claridad sobre el patio.

Los trabajos de demolición que se vienen realizando en las últimas semanas en la parte del convento que da a la calle Pedro de Toledo vienen generando la duda de varios colectivos patrimonialistas de la ciudad, tal y como queda reflejado en las redes sociales. Ante estos interrogantes, consultada por este periódico, la subdelegada del Gobierno, María Gámez, precisó que las actuaciones se están llevando a cabo con el objetivo de conservar lo máximo del edificio original, asegurando que se va a respetar todo lo anterior al incendio sufrido en 1931.

En cuanto al procedimiento que aún le resta al plan de recuperación de San Agustín, la subdelegada del Gobierno apuntó la previsión de que los trabajos de demolición queden finalizados en un breve plazo de tiempo, lo que abrirá la puerta a tramitar con el Ayuntamiento de la capital la petición de licencia para activar las obras de adecuación.

A este primer trámite hay que añadir la remisión del proyecto final a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía para que informe del mismo. La hoja de ruta final deberá concluir con la licitación de los trabajos, paso que se ignora cuando tendrá lugar. Un interrogante más complejo si cabe dado el actual escenario político y la próxima celebración de elecciones el 10 de noviembre.

La última información oficial que se tiene de la Biblioteca Estatal de San Agustín se conoció el pasado mes de abril, cuando fuentes del Ministerio de Cultura calcularon una sensible rebaja en el coste de ejecución de los futuros trabajos. En concreto, hablaron de algo más de 12 millones de euros, frente a los 16,4 millones que fueron estimados hace más de una década. No obstante, no será hasta la publicación de la licitación para llevar a cabo la intervención cuando se concretará la cuestión económica y los plazos de desarrollo de la misma.

Lo ahora conocido del proyecto de ejecución sigue la línea de lo expresado en octubre del año pasado por el arquitecto Luis Arranz, a quien se encargó el diseño de consolidación. El urbanista mostró ya entonces su deseo de dar forma a una actuación basada en la limpieza y la restauración, "respetando al máximo el inmueble", incluyendo los azulejos.