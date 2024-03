Cursos gratis en herramientas digitales para mujeres operadas de cáncer en Málaga

En Málaga, La Fundación Cibervoluntarios, la red del voluntariado tecnológico, ha realizado esta semana una formación de dos sesiones durante los días 6 y 7 de marzo en la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, para mejorar en herramientas digitales, emprendimiento y búsqueda de empleo online, entre otras.

Este jueves en Málaga, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Asamma), María Adela García, destaca la importancia de la inclusión digital para las mujeres, especialmente en el contexto de la recuperación de enfermedades como el cáncer de mama. García, comparte su experiencia personal con la tecnología, resaltando las dificultades que enfrentó debido a su falta de habilidades digitales. "Mi hija tiene su ordenador y yo no sé manejar el ordenador, yo lo que sé del móvil es porque me lo han explicado", confiesa. Además, tampoco sabía cómo crear un correo electrónico hasta que su hija le ayudó. "A mí me lo creó mi hija, y he aprendido a usarlo en este taller", expresa.

De igual manera, la psicóloga de Asamma, Lorena Soria, destaca la importancia de proporcionar recursos a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama para enfrentar la vulnerabilidad laboral. "Las mujeres cuando les diagnostican, hay algunas que sí que vuelven a su puesto de trabajo, pero otras por las limitaciones que tienen, no pueden", explica Soria.

"A lo mejor ya no pueden desempeñar el mismo puesto o incluso se encontraban sin trabajo en el momento del diagnóstico, esto las posiciona en un momento de riesgo y vulnerabilidad", añade la psicóloga. Soria ha subrayado la relevancia de que estas mujeres tengan acceso a herramientas que les permitan encontrar opciones laborales alternativas. "Es importante que tengan recursos y saber a dónde pueden acudir para encontrar otras opciones a nivel laboral", indica.

La iniciativa de Cibervoluntarios, a través de programas como ‘Mujer TIC’ o ‘Extraordinarias’, busca eliminar la brecha digital de género y ofrecer a estas mujeres más oportunidades laborales con nuevas competencias. "Pienso que el taller les puede beneficiar en este sentido, para que tengan otras herramientas y sepan exactamente dónde buscar esa información o cómo hacerlo", concluye la psicóloga del centro.

Este llamado a la acción se produce en un momento crucial, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y en el contexto de un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de 2023, que revela que el 37,3% de las mujeres en España tiene habilidades digitales inferiores a las básicas, una cifra que supera en tres puntos porcentuales a la de los hombres. En respuesta a esta brecha digital de género, la Fundación Cibervoluntarios ha anunciado su compromiso de ofrecer apoyo a más de 1.500 mujeres en España, buscando equiparar las oportunidades en el ámbito digital.

Impulsar negocios en zonas rurales y búsqueda de empleo online

Gracias al programa ‘MujerTIC’, las mujeres de Andalucía podrán mejorar sus oportunidades de empleo y su calidad de vida gracias a la tecnología. En dos sesiones de dos horas adaptadas al nivel de las participantes, podrán aprender, por ejemplo, a utilizar herramientas digitales de comunicación y gestión, crear su currículum digital y buscar empleo online, o impulsar su negocio o proyecto gracias a la tecnología e Internet.

Durante 2024, Cibervoluntarios realizará talleres gratuitos a más de 1.500 mujeres en España en herramientas digitales para buscar empleo por Internet, impulsar sus negocios digitalmente, posicionamiento en Internet desde zonas rurales y hacer gestiones con la Administración electrónica, entre otras. Hasta el momento, ya se han realizado 29 talleres en los que han participado más de 300 mujeres. Los mismos están abiertos a las asociaciones o mujeres que los soliciten.