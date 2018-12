Dani García, sobre su decisión en los premios Malagueños de Hoy: "me siento cocinero más allá de la alta cocina"

El chef malagueño y poseedor de tres estrellas Michelin, Dani García, ha anunciado este martes que cerrará en 2019 su restaurante emblemático justo un año después de recibir el galardón gastronómico. Pocas horas antes de esta noticia, García intervino en la XIV edición de los premios Malagueños de Hoy, donde dejó entrever que algo importante ocurriría este 18 de diciembre.

Tras recibir el premio Malagueño de Hoy -por segunda vez-, el cocinero afirmaba en el evento de este diario que "mañana [por hoy] es un día muy especial porque vamos a contar cuál es nuestro futuro". "Cualquiera que haya leído alguna de mis entrevistas en las últimas tres semanas sabe que yo hablaba siempre de que tocaba reflexionar", agregaba.

En su breve discurso, García recordaba que había pasado "momentos súper díficiles, en los cuales hubiera tirado la toalla y decía 'no sé si este mundo de la alta cocina merece tanto la pena'". No obstante, aseguraba que su pasión, la alta cocina, "me ha dado todo, me acaba de dar tres estrellas Michelin", un honor que solo disponen 130 cocineros de este planeta; "pero yo me siento cocinero mucho más allá de la alta cocina".

"Está muy bien levantarse por la mañana y conseguir una [estrella Michelin], levantarse y conseguir la segunda, levantarse por la mañana y luchar por la tercera; pero no sabemos qué hacer cuando tenemos tres porque no hay una cuarta". Por todo ello, apostillaba el malagueño, "tocaba reflexionar y mañana explicaremos en qué vamos a focalizar nuestro futuro". "Seguramente será una decisión que a muchos os sorprenda, y es una decisión que tomamos por parte sobre todo de corazón", vaticinaba.