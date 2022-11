Dani Pérez: "Si yo soy alcalde no va a haber torre en el dique de Levante"

Dani Pérez ha salido a la palestra para mantener su oposición frontal a la construcción de la torre del puerto en Málaga. El portavoz socialista ha asegurado que si es "alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante". Añade que parará el proyecto a través de "los cauces urbanísticos del Ayuntamiento quien detenga esta barbaridad".

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Pérez ha respondido así a las palabras del ministro de Cultura, Miquel Iceta (también socialista) por las que admitía este jueves que su cartera no pondrá 'peros' al proyecto en caso de que llegue a Consejo de Ministros –el último de los trámites necesarios– al no haber determinado sus técnicos que exista un expolio.

El portavoz, que ha señalado que el proyecto hotelero en el puerto no se corresponde con su modelo de ciudad, que "no es el de la especulación urbanística, sino de la sostenibilidad", ha apuntado que ha podido almorzar con Iceta tras sus declaraciones. Este habría "quedado claramente convencido de que esta torre no es la solución para la ciudad".

Seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Será el Ayuntamiento de #Málaga a través de los cauces urbanísticos quien detenga esta barbaridad. Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad. pic.twitter.com/st46t6wpcp — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) November 17, 2022

Pasos para el hotel del puerto

El proyecto para poder levantar un rascacielos de 116 metros de altura como se plantea por parte de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Málaga está ahora mismo a expensas de que la Junta otorgue la evaluación ambiental positiva para que pueda ir a Pleno la modificación el Plan Especial que permitiría su construcción.

Este miércoles, la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, aseguró que el proyecto no le gustaba personalmente, pero que abogaba por dar seguridad jurídica a los procesos y que no se debía gestionar a tenor de los gustos particulares de un concejal en concreto. Esto abrió la puerta por primera vez a que la concejala –que es la llave para la mayoría en el Pleno– vote en contra.

Este paso es determinante porque es completamente necesario aprobar la modificación del Plan Especial antes de hacer ningún otro movimiento al respecto. Es decir, en caso de no se lleve a término el arreglo urbanístico, el proyecto quedará bloqueado.