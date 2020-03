Dani Rovira agradece la "avalancha" de cariño y ánimos por su cáncer

El actor malagueño Dani Rovira ha agradecido la "avalancha" de cariño y ánimo que ha recibido desde que anunció esta semana que le habían diagnosticado un cáncer: "no tengo palabras. Me lleváis en volandas".

Dani Rovira, tras el anuncio el pasado miércoles de su enfermedad, ha querido este sábado agradecer las muestras de cariño en un mensaje en la redes sociales Instagram y Twitter "estamos todos juntos en esto. Todo saldrá bien".

"Ojalá pudiera contestaros y abrazaros a todas y a todos. A partir de ahora a seguir cuidándonos y ayudándonos, que la vida va de eso", ha asegurado el actor con un corazón al lado del mensaje.

Además este viernes Rovira, junto a Clara Lago, ha anunciado una campaña a través de su fundación @fundacionochotumbao para recaudar fondos para fabricar mascaras de protección facial para los hospitales de Málaga y provincia.

Los artistas explican que la iniciativa ya ha echado a andar y gracias a ello ya podrán fabricar mil máscaras de protección facial al día, aunque esperan ampliar para mandar también a residencias de ancianos y a sus trabajadores sanitarios. Piden ayuda económica o difundir la campaña para así conseguir fabricar hasta 5.000 máscaras al día y hacerlo extensivo a otras provincias de Andalucía.

El actor malagueño anunció el pasado miércoles que llevaba meses "arrastrando cierto cansancio y malestar", y que este miércoles había tenido su primera sesión de quimioterapia.

Precisó que su cáncer "ya tiene nombre y apellidos: Linfoma de Hodgkin" y que le quedaba "por delante una larga lucha contra el bicho", pero no tiene "miedo" y está "tranquilo".

"Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de ésta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", ha añadido el actor en su mensaje.