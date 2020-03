Dani Rovira informa de que padece un cáncer

El actor malagueño Dani Rovira ha informado de que padece un cáncer, en concreto, un linfoma de Hodgkin. Según él mismo explica, le fue diagnosticado hace una semana, aunque "llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar".

"Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo", señala en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, Dani Rovira asegura que si decide hacer pública la enfermedad es porque "para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público" y quiere evitar "el circo de especulaciones y sensacionalismo". "Prefiero ser yo la fuente principal de información", ha manifestado el malagueño.

En un post acompañado por una imagen en blanco y negro de su brazo, el cómico malagueño, de 39 años, añade: "Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta". Según la publicación, el diagnóstico "tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

También explica el propio Dani Rovira que ahora, "cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días", pasará a formar parte de "esa población de alto riesgo". "Así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", confiesa.

"Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos", afirma, y concluye su mensaje recordando al joven Pablo Ráez: "Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte".