Daniel Pérez: "Al Cercanías en Málaga hay que ponerle solución lo antes posible"

Era noche de celebración, pero no hubo fiesta. Tampoco demasiada tensión, Daniel Pérez, portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga, salió elegido secretario general del partido en la provincia de Málaga con una amplia mayoría.

Ha ganado las primarias con el 80% del apoyo de la militancia.

Estoy muy contento, es un respaldo muy amplio. Un 80% de apoyo representa que mayoritariamente el cambio político venía de la candidatura que presentaba y, por tanto, muy orgulloso y con mucha responsabilidad en estos momentos.

¿Va a integrar a José Antonio Gómez en el equipo?

No hemos podido hablar aún de eso. El trato ayer fue muy correcto, somos compañeros, nos tenemos aprecio y nos dimos ánimos. En los próximos días avanzaremos en la posibilidad de ver cuál es el planteamiento de cada uno.

La puerta no está cerrada entonces.

Podemos hablar como siempre hemos hecho. La campaña ha sido muy seria y muy responsable, sin ninguna palabra altisonante por ninguna de las dos partes. En todo momento sabíamos que el día después teníamos que unir el partido y así hemos acabado.

¿Es la confirmación de que si quedaba alguna herida abierta están todas cerradas?

La candidatura se ha planteado en todo momento sobre la unidad, el reencuentro y el trabajo y en la que no se le iba a pedir a nadie la etiqueta ni íbamos a reproducir ninguna etiqueta a futuro.

"A De la Torre también se le está acabando el combustible"

¿Se siente presidente y entrenador del PSOE de Málaga?

Presidente no, porque nuestro partido no es presidencialista. En este caso me siento como una persona con una enorme responsabilidad en estos momentos. Ser secretario general conlleva muchísima responsabilidad y voy a ejercer ese cariño que me ha dado la militancia del PSOE con trabajo, tesón y mucha responsabilidad.

Lo que sí es cierto es que, en caso de que obtenga un mal resultado en las generales, no tendrá que dar explicaciones al jefe.

El jefe es la militancia del partido socialista. Nosotros vamos a trabajar por dar resultados, por gobernar la ciudad, sumar lo posible para que se pueda gobernar la Diputación y seguir esa línea. Por lo tanto, tenemos un gran reto, que es gobernar la Junta de Andalucía con Juan Espadas y que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Los compañeros y compañeras me van a encontrar en las calles y en los municipios, nos queda mucho trabajo por delante.

Todo apunta a que va a ser candidato a la alcaldía y secretario general del partido, ¿de dónde va a sacar tiempo?

Si salgo elegido candidato a la alcaldía de Málaga, el trabajo va a seguir siendo el que estoy llevando hasta ahora, un trabajo constante, desde los barrios, con las asociaciones y los colectivos. A eso habrá que sumar el trabajo provincial, con mucho sacrificio, pero sobre todo, acompañado de una ejecutiva provincial que es la que va a desarrollar el trabajo junto con el secretario general. Trabajo compartido y competencias delegadas.

"No vamos a mirar ninguna etiqueta en el partido"

En las próximas elecciones en frente estará, presumiblemente, un incombustible como De la Torre, ¿no cree que puede limitar la capacidad de entrega ocupar los dos cargos?

No hay nadie incombustibe y a Paco de la Torre el combustible también se le va agotando. Día a día lo que ha ido es perdiendo apoyo. Yo tengo un compromiso con el partido y con la ciudadanía malagueña. Lo vamos a dar todo para tejer un cambio político en el Ayuntamiento de Málaga después de 26 años de gobierno del Partido Popular y de Paco de la Torre.

A la izquierda se le acusa de perder de vista a los barrios. ¿Apuesta por volver a mirar al barrio?

Por supuesto. Me he criado en Bailén-Miraflores, vivo en Carlinda y conozco la ciudad. Me encontráis a diario recorriendo los barrios y las calles de la ciudad de Málaga. Ahora también sumaré a ese trabajo estar en los municipios de Málaga. Hay un gran potencial en los 103 municipios de la provincia y conocer el partido y la geografía de Málaga también es un plus y una fortaleza a la hora de trabajar desde la ciudad.

Algo de lo que se está quejando mucho la ciudadanía es de la situación el Cercanías.

Es una situación que hay que mejorar. Tenemos que ser completamente responsables y ser capaces de reconocer de dónde viene el problema, que son los recortes que puso en marcha el PP cuando la tasa de reposición era del 10% o no existía. Ahora hay que buscar una solución, que debe ser lo antes posible

Ahora mismo la solución son 34 trenes diarios menos sin fecha para su vuelta.

Se ha buscado una solución que fuera lo menos dañina posible de forma que en los períodos de más uso de los trenes, las horas punta, no se viesen modificadas las frecuencias de los trenes. Insisto, a esto hay que darle una respuesta necesaria para dar con la mejor solución y, sobre todo, que mejore el servicio de Cercanías.