Daniel Pérez, nuevo secretario general del PSOE de Málaga

Daniel Pérez es el nuevo secretario general del PSOE de Málaga tras imponerse este domingo a José Antonio Gómez en las primarias del partido socialista. Pérez, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital ha logrado el 79,83% de los apoyos, lo que supone 3.179 votos; frente a los 764 --el 19,19%-- votos para el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez.

Un total de 6.250 militantes socialistas, entre afiliados de agrupaciones municipales y de distrito e integrantes de Juventudes Socialistas, estaban llamados a elegir este domingo al nuevo secretario general del PSOE de Málaga.

De los militantes que han podido votar se han emitido este domingo 3.988 votos, el 63,02%, de los que seis -0,15%- han sido nulos y 39 -0,98%- han sido en blanco. Es la segunda vez que el líder de los socialistas malagueños es elegido por voto directo de la militancia tras la designación en 2017 del actual secretario general, José Luis Ruiz Espejo, que ya anunció que no optaría a la reelección.

Las primeras palabras de Daniel Pérez, arropado por decenas de compañeros en la sede malagueña del partido, fueron para "reconocer el trabajo de toda la militancia socialista que esta noche ha hecho capaz que en el Partido Socialista elijamos al nuevo secretario general por el sistema de primarias".

También quiso subrayar la "forma ejemplar" en la que se han desarrollado las votaciones "desde el máximo respeto" y "agradecer a José Antonio Gómez, Nono, que esté aquí, que nos acompañe, porque el Partido Socialista sale fuerte".

En una sala abarrotada, no faltó tampoco el agradecimiento a José Luis Ruiz Espejo, el hasta hoy secretario provincial, "quien es presente y futuro de este partido". Y a todos los que trabajaron durante la jornada electoral, unas 600 personas implicadas en las mesas que "sin ellos esto no hubiera sido posible".

Pérez subrayó que este partido "después de un proceso de primarias ha sido capaz de debatir, de hablar, de estar en las agrupaciones y, sobre todo, de abrir el partido. Con este resultado demostramos la fuerza del PSOE de Málaga, que es la de su militancia".

El trabajo no acaba aquí. "El compromiso que he adquirido y voy a cumplir es trabajar por la unidad del partido", afirmó Pérez en su comparecencia. "Somos el partido que representa mayoritariamente a la sociedad malagueña, por tanto ser elegido su secretario es un enorme orgullo pero también una gran responsabilidad y me vais a encontrar trabajando como siempre", dijo.

El reto es, apuntó, "contribuir para que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía" y que "Pedro Sánchez continúe siendo el presidente del Gobierno, para que de respuesta a la sociedad y nos saque de esta crisis sin dejar a nadie atrás".

En la provincia, "vamos a hacer todo que tenemos que hacer para gobernar en la Diputación de Málaga, porque es un compromiso con los militantes y con los municipios". Y, como no podía ser de otra manera, "recuperar el Ayuntamiento de Málaga, que lo vamos a gobernar". Eso, dijo, "lo vamos a conseguir desde el compromiso de saber que nuestro objetivo principal es claro, mejorar la vida de los malagueños y malagueñas".

José Antonio Gómez, que obtuvo un 19% del respaldo, también quiso agradecer a la militancia su pronunciamiento en las urnas "como el partido demócrata y libre que somos". Y felicitar a su nuevo secretario general, a quien se puso a disposición.

"Los dos hemos hecho una campaña limpia como la ciudadanía nos pedía, hemos demostrado que somos un partido del siglo XXI", comentó Gómez. "Podemos salir a la calle con la cara alta, así es cómo se gana la calle, haciendo que los militantes puedan elegir libremente el futuro de su partido", agregó. "Siempre lucharán, sean causas más fáciles o difíciles, por lo que creo que es lo mejor de este partido", concluyó Gómez.

Tras las primarias, el proceso orgánico continúa con la celebración del 22 al 26 de noviembre de las asambleas para la elección de delegados y delegadas al Congreso Provincial Ordinario y la presentación de enmiendas a la ponencia marco. El domingo 12 de diciembre tendrá lugar el congreso provincial, que ratificará al nuevo secretario general y elegirá a la nueva comisión ejecutiva provincial.