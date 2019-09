De la Torre pone sobre la mesa que el Real de la Feria de Málaga acoja hoteles y oficinas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abre de par en par la puerta a reflexionar sobre el futuro de parte de los suelos del Real de la Feria, en Cortijo de Torres. El objetivo que se marca el mandatario local es el de promover equipamientos de uso permanente, caso de oficinas u hoteles, entre otros, en este espacio sin renunciar a que la parcela siga acogiendo los festejos de agosto. Si bien el paso adelante dado por el regidor es aún muy inicial, supone toda una novedad en la posición del equipo de gobierno en torno a estos terrenos, en su mayor parte expropiados para asentar el recinto ferial de capital de la Costa del Sol.

Para dar forma a la idea, según confirmaron a este periódico fuentes municipales, se ha encargado a la Gerencia de Urbanismo "un análisis definiendo las necesidades de la ciudad en esta zona". Una labor para la que parece que será necesaria la contratación de una asistencia técnica, de manera que sea este profesional el que "dibuje y haga las propuestas urbanística". Pero todo ello con la exigencia de que este espacio físico cumpla "una función dual". De este modo, durante la semana de Feria con las casetas y el resto del año con los usos agregados que se propongan.

A la espera de que se avance en la labor técnica, las fuentes sí hablan de desarrollos de oficinas; hoteles, que podrían complementar la labor del Palacio de Ferias; equipamientos de ocio y deporte, entre otros. Para evitar una "colmatación" del entorno del Cortijo de Torres, la pretensión del Ejecutivo local es que esta labor de estudio quede acotada a un número reducido de pastillas de suelo; en concreto, a aquellas que ya eran de titularidad municipal antes de que se procediese a la expropiación de los terrenos que componen el real. Suelos que fueron enajenados hace más de dos décadas.

"No se plantea un cambio del recinto ferial", insistieron desde la Casona del Parque. Las fuentes abundaron en que la finalidad principal es la de buscar una salida exitosa a la apuesta municipal de aprovechar todo el año ese recinto. Una línea de actuación que se puso sobre la mesa en febrero de 2016, cuando la Junta de Gobierno Local llegó a aprobar una modificación de la Ordenanza de Feria para adjudicar las parcelas del real a colectivos y entidades sin ánimo de lucro por un periodo de hasta 15 años.

De ese modo se daba al posibilidad al adjudicatario de realizar las obras precisas para garantizar su uso todo el año. Más adelante, en julio de 2017 se informó desde el Consistorio de que las áreas de Servicios Operativos y la Gerencia de Urbanismo estaban trabajando en la redacción del pliego de condiciones para sacar a concurso las casetas. Un paso que no sólo no se ha dado sino que no parece del todo claro que se vaya a dar.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, aseguraba a este periódico que se está trabajando en este asunto. "Hay que ver el dinero que tendrían que pagar, hay que tener en cuenta que cualquier organización sin ánimo de lucro podría pujar", expuso. Pero la cuestión no es sencilla. "No es fácil, no sé cuándo se va a hacer", dijo, añadiendo: "hasta que no hagamos el tema para que no nos pillemos los dedos estaremos dándole vueltas".

La realidad, sin embargo, pone en cuestión los planes del equipo de gobierno. El Cortijo de Torres sigue siendo a día de hoy un emplazamiento carente de vida la mayor parte del año, salvo en el periodo de los festejos y los domingos, que acoge el antiguo rastro de Martiricos. "Decir que se van a hacer unos pliegos de condiciones para las peñas y que sean éstas las responsables de la construcción de las instalaciones es un poco utópico; no tienen capacidad de invertir ni de gestionar equipamientos de ese tipo", apuntaron otras las fuentes consultadas.

Desde la Federación de Peñas, su presidente, Manuel Curtido, se reclama al equipo de gobierno que se vaya adelante con las concesiones de las casetas para 15 años, reclamando prórrogas de diez años "hasta un máximo de 75" para que los colectivos tengan margen suficiente para realizar las obras necesarias.

El potencial de los cerca de 500.000 metros cuadrados de Cortijo de Torres viene siendo puesto de manifiesto en los últimos años por consultores y analistas. Una de las voces que se pronunció a favor del posible traslado de la feria fue el consultor Íñigo Molina, de MRC Consulting, quien apostó por emplear este suelo para completar la actual oferta de oficinas de Málaga capital. El Cortijo de Torres, diseñado por el arquitecto Antonio Valero Navarrete, contempló 17.000 plazas de aparcamiento, más de 200 casetas de 240 metros cuadrados, un Real de 42.525 y una zona de la juventud de 30.000.