De la Torre propone dar la Medalla de la Ciudad de Málaga a Porfirio Smerdou

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado esta tarde en su cuenta de la red social Twitter que propondrá al resto de grupos políticos conceder la Medalla de la Ciudad a título póstumo a Porfirio Smerdou, denominado el Schindler de la Guerra Civil. "Su generoso y hospitalario esfuerzo, salvando la vida de cientos de malagueños en los años 1936 y 1937 le hacen sobradamente acreedor a ello", ha afirmado.

Esta declaración se produce unos días después de que se derribara Villa Maya, la vivienda en la que el cónsul honorario de México en Málaga en los primeros años de la Guerra Civil española ocultó a más de 500 personas, primero falangistas y luego republicanos, para evitar que fueran asesinadas.

Voy a proponer a todos los grupos municipales la concesión a Porfirio Smerdou, a título póstumo, de la medalla de la ciudad de Málaga. Su generoso y hospitalario esfuerzo, salvando la vida de cientos de malagueños en años 1936 y 1937 le hacen sobradamente acreedor a éllo. FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 22 de marzo de 2019

De la Torre ha llamado por teléfono esta tarde a Macarena Smerdou, nieta del cónsul, para pedirle disculpas por la demolición de la casa y para comunicarle que pensaban poner una placa de homenaje en la calle donde estaba Villa Maya. "De la Medalla no me ha comentado nada, pero me parece fantástico", ha indicado Macarena Smerdou a este diario.

En una entrevista publicada hoy con este periódico, la nieta del Schindler de la Guerra Civil lamentaba que la figura de su abuelo había sido poco reconocida y destacaba que se había llevado "un disgusto tremendo" con el derribo de Villa Maya.