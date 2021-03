De la Torre espera diálogo y solución "positiva" para mantener a Navarro como secretaria general de PP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha esperado que haya "diálogo" en relación con la propuesta del recién reelegido presidente provincial del PP, Elías Bendodo, para que la actual número dos, Patricia Navarro, pueda continuar como secretaria general y también en su cargo de delegada del Gobierno andaluz en la provincia, algo que, en principio, rechaza la dirección nacional.

Así, el alcalde popular, pese a que ha señalado que no le corresponde decidir, ha mostrado su "deseo de que haya ese diálogo y una solución positiva".

El regidor de Málaga, tras ser cuestionado por los periodistas sobre ello, ha incidido en que "esas cosas siempre hablando se resuelven y dialogando". "Espero que haya el diálogo normal y lógico dentro de un partido para conocer los argumentos y las razones de que se hace esa propuesta", ha incidido De la Torre.

Asimismo, ha agregado, además, que la propuesta de Patricia Navarro "tiene el fundamento de que ha hecho un buen trabajo", aludiendo también a ver "cómo se puede ver buscar una excepcionalidad o excepción, que algunas veces las hay", recordando que "la ha habido con el presidente provincial -Elías Bendodo- y podría haberla con la secretaria general".

No obstante, el alcalde ha señalado también que "es un tema que no me corresponde a mí decidir, ni, por tanto, decir ni la última ni la penúltima palabra". "Simplemente mi deseo de que haya ese diálogo y una solución positiva", ha concluido.