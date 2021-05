Debate abierto: ¿Qué hacer en el Astoria?

Por enésima vez en la última década, el futuro de la parcela que albergó los antiguos cines Astoria y Victoria vuelve al punto de partida. Tras años en los que la hoja de ruta diseñada por el Ayuntamiento de Málaga desembocaba en una operación de colaboración público-privada, con la construcción de un edificio en el que cobraba especial protagonismo un auditorio de dos plantas subterráneas, ahora ésta queda eliminada.

La envergadura de los restos arqueológicos encontrados en la pastilla, algunos de ellos de época romana y la duda sobre si habrán de continuar las excavaciones, han hecho que el alcalde haga tabla rasa y recupere la idea de un proyecto básicamente público y municipal. Queda ahora por responder a cuál será el uso que se dará al solar, en el que el regidor sí está convencido de que se tendrá que levantar un nuevo edificio que permita completar los cuatro lados de la plaza. Dado el deseo del regidor de analizar el contenido final de ese inmueble, Málaga Hoy pulsa la opinión de algunos actores protagonistas de la ciudad. Empresarios, arquitectos, artistas, gestores culturales que ofrecen sus ideas para el futuro del Astoria.

Javier González de Lara · Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga

"Es positivo que se defina al fin tras tantos años el uso o destino del solar y su carácter público o privado. Las empresas requieren seguridad jurídica y agilidad en los trámites para impulsar un proyecto con un horizonte de estabilidad económica y legal. Dirimir esa cuestión se hace imprescindible. La aparición de restos arqueológicos relevantes permitirá estudiar su alcance y protegerlos para, en su caso, ponerlos en valor en una edificación permeable. Puede ser una oportunidad para que el Ayuntamiento impulse un equipamiento público de carácter cultural o museístico y de altura moderada. El lugar es privilegiado y su proximidad a la Casa Natal de Picasso permitiría complementar dicha oferta con un espacio singular y a la vez integrador, con el carácter histórico de la Plaza de la Merced. Se trata de acertar con el proyecto y buscar financiación incluso de fondos europeos".

José Ángel Narváez · Rector de la Universidad de Málaga

"Considero que la ciudad se merece un proyecto definido para el uso público de este espacio. Lo idóneo sería que la idea que se plantee cuente con el acuerdo de la ciudadanía y que, igualmente, ese lugar destacase tanto el patrimonio descubierto, aquello que fuimos, pero subrayando también una idea de futuro, de lo que queremos ser".

José Manuel Cabra de Luna · Presidente de la Academia de Bellas Artes

"Hace tiempo la Academia acordó dejar el solar abierto, atendiendo a la importancia de los restos arqueológicos descubiertos. De no hacerse así, lo construido debe ser muy diáfano, una construcción elevada sobre columnas similares a palafitos. El destino –y esto es opinión personal– debe tener una finalidad didáctica. Ahora Málaga debe poner el acento en una educación en y de la cultura".

José Seguí · Arquitecto

"La Plaza de la Merced se configura históricamente como excepcional espacio público delimitado por sus cuatro fachadas, que precisamente le han aportado su condición y escala urbana. Por tanto, la necesidad de esta configuración espacial de la plaza delimitada por sus cuatro fachadas no impide integrar también los hallazgos arqueológicos existentes dentro de una propuesta integradora de ambos espacios. El futuro proyecto debería mantener conjuntamente estos dos importantes e incondicionales conceptos, por un lado el de la delimitación espacial que requiere como plaza urbana y por otro la integración de los yacimientos arqueológicos como una propuesta conjunta e inseparable. Es una buena oportunidad para un uso público que intensifique la actividad urbana de la plaza".

Javier Ojeda · Cantante

"Una de las primeras cosas que se me ha venido a la mente es hacer una sala de conciertos como necesita Málaga. Eso pensando egoístamente, pero creo que es una pena construir un edificio ahí. Como muchos malagueños, me he dado cuenta de la visión tan bonita que queda de la Alcazaba cuando se ha derruido el edificio. No haría nada. Sólo acondicionar la parcela. ¿Qué tal una consulta con los vecinos y comerciantes de la zona?".

José Alba · Ingeniero

"Se debe definir un proyecto urbano desde el interés ciudadano de mayor alcance, pensando en grande, en una Málaga líder cultural en España y en Europa, por encima de intereses y visiones cortas, aunque de forma contenida y sensata. Hablo de un proyecto de Casa de las Culturas del Mediterráneo. Es un espacio geográfico en el que se encuentran tres continentes y que uno de sus extremos, el Estrecho, es puerta para otro: no hay un espacio igual en el mundo. Por Málaga han pasado todas esas culturas en diferentes momentos, lo que ofrece motivaciones muy singulares. Un equipamiento como éste se puede convertir en una atracción tanto para el mundo de las ciencias y la investigación como para los visitantes ávidos de conocer lo mediterráneo desde lo global e integrador, más allá de los muy valiosos elementos parciales bien conocidos en la geografía mediterránea. Las comunicaciones de Málaga y su tradicional hospitalidad ofrecen también un potente argumento para la realización aquí de un proyecto de estas características".

Francisco Sarabia · Decano del Colegio de Arquitectos de Málaga

"Los arquitectos nos caracterizamos por ofrecer soluciones imaginativas a problemas complejos. El ejemplo del Astoria-Victoria es uno de estos casos y, habiendo aparecido restos arqueológicos de cierto valor, debemos ser respetuosos con nuestra historia, con nuestra historia antigua pero también con nuestra historia más reciente. La posibilidad de compatibilizar la puesta en valor de los restos con la configuración tradicional de la plaza sería una buena forma de respetarla. Un edificio público, vinculado al mundo del arte y la cultura, con amplio uso ciudadano podría reforzar la vocación cultural que Málaga abandera en las últimas décadas. Propuestas más radicales que cambien el diseño original de la plaza deben ser evaluadas desde el rigor urbanístico, ésta no debe ser una decisión tomada a la ligera".

Sergio Cubero · Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga

"Como primera opción creo que debería quedar liberada la parcela, integrando los restos encontrados. Pero teniendo en cuenta lo que se pagó parece difícil. De tener que hacerse un edificio debería ser lo más liviano posible, transparente y dedicado a la cultura y al turismo de la ciudad".

Noelia Losada · Concejala de Cultura

"Apostamos por un edificio de bajo impacto que permita las vistas de la Alcazaba y configure, aunque de manera ligera, esa cuarta pared de la Plaza de la Merced. Nos encantaría que fuera el kilómetro cero de la Málaga trimilenaria en el que se explicase no sólo lo aparecido en el solar, sino también una visión histórica en general. No nos cerramos de todos modos a ningún uso cultural".

José Lebrero · Director del Museo Picasso

"Quienes llevan hoy las riendas del gobierno de la ciudad están haciendo un gran y loable esfuerzo por encardinar en la hoja de ruta para futuro próximo de la villa el concepto estratégico de sostenibilidad. Nos consta su ambición por diseñar propuestas culturales de participación que contribuyan al desarrollo económico y que estimulen la cohesión social y la conectividad emocional colectiva. Dado que parece utópico en tiempos distópicos imaginar que el discutido rascacielos pudiera insertarse por encima y por abajo del patrimonio arqueológico hallado, apuntamos a la posibilidad de una no construcción física que potenciaría una idea que no pocos aquí ambicionan: la ubicación de un hub digital en el corazón de Málaga sin presencia física y con alma holográfica".

José Antonio Ruiz · Director de la librería Luces

"Soy más de ampliar el espacio de la plaza pero si hubiera que hacer algo no dudaría en algo parecido a un centro cultural, un ágora. Un sitio para el teatro, el cine, conferencias... Pero no un museo. A una planta, que no oculte la plaza. No sé si Málaga da para tanta cultura pero puestos a imaginar… Y de paso una calle Victoria peatonal".

Fernando Orellana · Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias

"Viendo como, al parecer, están descartados proyectos previos y el realizar un auditorio subterráneo y considerando que conservar el patrimonio arqueológico e incluso potenciarlo puede ser compatible con un uso multifactorial, que de alguna manera rentabilice la inversión que supuso la compra de este solar, algunas posibilidades iniciales que se pueden manejar son la de un edificio en cuyo sótano se puedan mantener y poner en valor los restos arqueológicos. Podrían incluso hacerlos visitables. Pensamos en una planta baja para uso ciudadano compartido en su mayor parte, sea para salón de actos o auditorio, una sala de exposiciones temporales, comercios que permitan generar ingresos. En la segunda y quizás en la tercera se puede proponer un Museo de la Historia de la Cultura, la Ciencia y la Tecnología. Y ello con museografía moderna, con enlaces y sugerencias a visitar los otros espacios museísticos de la ciudad. En otros niveles podría haber espacio para instituciones malagueñas, como la propia Academia Malagueña de Ciencias. Y la cubierta o terraza, se podría compatibilizar con un acceso público para disfrutar de las vistas sobre la plaza y la Alcazaba. Este nivel podría incluir una zona de hostelería de cierto nivel".