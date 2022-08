Demuelen el complejo deportivo Los Limoneros en Puerto de la Torre, Málaga planea pistas de pádel y tenis en la parcela

El Ayuntamiento de Málaga ha dado el primer paso para que el centro deportivo Los Limoneros, en el Puerto de la Torre, se convierta en un complejo relacionado con la actividad al aire libre y los deportes de raqueta. Después de comprobar el pésimo estado en el que se encontraba, el Ayuntamiento decidió ponerle el cerrojo en 2021 y retirar la concesión, ya en marzo de este año, a la empresa concesionaria. En ese momento había espacios cerrados, las pistas no tenían el mantenimiento correcto y presentaban un alto grado de suciedad.

El centro, que abrió sus puertas en 1989, ha visto como comenzaba su derribo este viernes, con el fin de renovar el espacio y que torne ahora en un espacio deportivo que sea propicio y cómodo para la práctica deportiva de los vecinos de la zona y los barrios colindantes.

Con esta mira, y una vez los técnicos certifique han terminado los trabajos de derribo y acondicionamiento del suelo, se active una nueva concesión de los terrenos con la mirada puesta en construir pistas de pádel y tenis, pero con los oídos abiertos a escuchar propuestas de los licitadores siempre y cuando entren en la visión municipal de promover el deporte al aire libre.

La parcela, que cuenta con 10.000 metros cuadrados, tardará en derribarse por completo unas tres semanas, tiempo en el que la Gerencia de Urbanismo ya está trabajando en redactar los pliegos de condiciones necesarios para sacar la licitación adelante.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha decretó el cierre cautelar del centro deportivo Los Limoneros en marzo de 2021 tras constatar la existencia de una serie de anomalías en el mantenimiento y funcionamiento del mismo, cuya concesionaria era la Asociación Deportiva Cisneros.

Entonces se justificó este paso adelante tras conocer el contenido de un informe emitido por el área de Deportes. En el mismo, se adviertía "de la mala práctica que se viene realizando en este espacio, al haber instalaciones cerradas, que no puede tenerlas, y porque hay una serie de desperfectos que hacen no recomendable la realización de práctica deportiva". La piscina o el gimnasio eran los espacios que permanecían cerrados, cuando no podían estarlo y sólo quedaban en funcionamiento las pistas de pádel, pero la limpieza no era la adecuada.