Sindicatos denuncian que el SAS "cierra el grifo" a las contrataciones en Málaga

Tres organizaciones sindicales coinciden en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene "cerrado el grifo" de las contrataciones. Sindicato Médico de Málaga (SMM), de Enfermería (Satse) y UGT denuncian la falta de sustituciones y la sobrecarga laboral que supone para el personal.

El SMM emitió un comunicado este viernes para denunciar que la situación constituye "un nuevo obstáculo al normal desarrollo de la actividad asistencial en hospitales y centros de salud". Según esta organización, la falta de contratación está provocando un incremento en los descubiertos de las plantillas de facultativos. Esta restricción se produce porque la Consejería de Hacienda no autoriza las sustituciones debidas a circunstancias como bajas por maternidad, riesgo por embarazo o reducciones de jornadas. "La negativa a sustituir a los médicos convierte la conciliación familiar en un problema asistencial", sostiene el SMM.

La situación se debe a "una supuesta falta de presupuesto para nuevas contrataciones" y se suma a "los déficits que desde hace demasiado tiempo se han convertido en habituales en nuestras plantillas", argumenta el sindicato. Para la organización, el panorama en los centros es de "especial gravedad" no sólo por la falta de cobertura que se produce, sino porque ésta se refiere a circunstancias que están relacionadas con la conciliación familiar, como son la maternidad o el cuidado de menores". Para el SMM, "se nos vende una mejora sin precedentes, que en realidad se hace a expensas de los profesionales, al no dotarles de los recursos humanos necesarios para que el resto de trabajadores del servicio no vean sobrecargada de forma injustificada su labor".

Tras criticar la "mala gestión del personal", la organización sindical de facultativos advierte que "puede dar lugar a importantes deficiencias en el funcionamiento de numerosos servicios" tanto en hospitales como en centros de salud; especialmente en aquellos en los que se acumulen este tipo de permisos, "con el consiguiente perjuicio a los pacientes y sus familias".

Por su parte, UGT también emitió una nota. En este caso, sobre el Hospital Regional. "Ya este mes se han dejado de contratar bajas laborales y permisos, lo que puede provocar la salida de profesionales en busca de la estabilidad laboral en otros centros de otras provincias e incluso al extranjero", según la central. Además, la organización asegura que está en peligro la renovación de casi 800 contratos y denuncia un probable recorte de casi 16 millones en el capítulo de personal del Regional. Preguntado el hospital, ni confirmó ni desmintió esta supuesta reducción. "Los contratos y renovaciones de profesionales que prestan su servicio y atención de forma temporal se realizan en función de la demanda y las necesidades asistenciales", indicó una portavoz del complejo hospitalario.

Además de la falta de sustituciones, el secretario de Relaciones Institucionales de Servicios Públicos de UGT en Málaga, Juan Miguel Contioso, manifestó la "inquietud" entre los trabajadores cuyos contratos vencen el 30 de abril. "Hay profesionales que ya están buscando empleo fuera de Andalucía y están dispuestos a hacer las maletas", apuntó.

También Satse, arremetió contra las restricciones a la contratación por parte del SAS. "No se cubren bajas ni reducciones de jornada y no tienen intención de contratar hasta el 30 de abril", afirmó el delegado del Sindicato de Enfermería en el Hospital Regional, Ignacio Anguita. Este representante sindical, aunque afirmó que no se han suspendido operaciones, aseguró que el déficit de profesionales repercute sobre todo en las plantas de hospitalización donde falta personal. "El SAS ha cerrado el grifo de la contratación. Cuando se va de baja uno, uno menos. Se están renovando cero bajas y cero reducciones de jornada", manifestó. Precisó que si bien la prolongación de los contratos Covid supuso un respiro, la falta de sustituciones de bajas y reducciones está comiéndose esa mejora. Insistió en que "la plantilla está muy corta desde hace años" y que con al restringir la cobertura, "la manta se queda corta".