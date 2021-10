“En Dermatología Estética no hay que ser víctimas de las modas”

Unos 600 dermatólogos especialistas en Dermatología Estética se reúnen en Málaga en estos días para abordar los avances y retos en este campo médico. Los especialistas ponen en valor su papel, pero resaltan los hábitos saludables como el primer paso para cuidar de la piel. Además, recalcan que “ni las personas ni los profesionales deben ser víctimas de las modas” en este ámbito de la Medicina.

El presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), responsable de la especialidad en el Hospital Regional y coordinador de la XXXII Reunión del Grupo de Trabajo de Dermatología Estética y Terapéutica (Gedet), Leandro Martínez, destaca que los tratamientos deben realzar la belleza, pero con “naturalidad, salud y armonía”.

–¿En que consiste exactamente la Dermatología Estética?

–Entendemos la Dermatología Estética como la salud de la piel porque la piel sana es la piel bella. Son todos esos procedimientos, desde diagnóstico, tratamiento y seguimiento, que nos permiten tener una piel mejor, más bella, que mantiene su función conservada y por lo tanto va envejecer mejor, se mancha menos… Los dermatólogos intentamos atenuar el paso del tiempo. Para eso recurrimos a la toxina botulínica, comúnmente llamado bótox; a las técnicas de remodelado y relleno; al uso de los láseres, de la luz pulsada, de las fuentes de energía para intentar tensar la piel para atenuar el paso del tiempo.

–¿Hay que combinar estética y salud?

–Los dermatólogos somos los especialistas de la piel y hacemos un abordaje integral desde el diagnóstico porque una piel bella es una piel sana. Nos posicionamos muy fuera de esos cánones de belleza que siguen las modas, desproporcionados, con grandes labios, con rasgos que no están en armonía ni siguen las reglas lógicas de la anatomía de cada persona.

–La salud por delante...

–Sí. Ahora estamos en mundo en que se demanda mucho la Estética médica. Y a veces el paciente viene a que le pongan bótox. Pero a lo mejor el paciente necesita otras cosas. Lo primero, a lo mejor, recuperar la capacidad funcional de su piel porque tiene una piel manchada, donde el colágeno y la elastina están degradándose. A lo mejor necesita tratarse con toxina botulínica, pero necesita más cosas. Intentamos que ese abordaje sea estricto, desde el diagnóstico, la planificación del tratamiento y el seguimiento; no dejado a la demanda de un paciente. Porque nadie iría a un cirujano cardiovascular y le diría vengo a que me ponga la válvula tricúspide.

–¿Tienen problemas de intrusismo?

–La Dermatología Estética goza de buena salud. El conocimiento que nos da nuestra formación como especialista de la piel hace que todo se traduzca en un beneficio para el paciente. Puede haber intrusismo. Hay gente que se trata no en un centro médico. Pero los pacientes también pueden tener problemas cuando son víctimas de las modas. Por ejemplo, los labios... tienen que ir en una armonía y proporciones lógicas con el rostro. Se puede recuperar la hidratación del labio, darle un poco más de volumen... Además, hay una proporción entre el labio superior y el inferior. Pero a veces la gente es víctima de las modas, de modas que se perpetúan en redes sociales y al final se transmite un canon de belleza que no es beneficioso para las personas. No podemos caer, como profesionales, en ser víctimas de las modas. En eso los dermatólogos somos muy estrictos.

–Hay una iniciativa en ese sentido, creo...

–Sí, presentamos un programa de consenso en el tratamiento de infiltraciones y volúmenes. Es el programa TIDE, que es un acrónimo de técnicas infiltrativas en Dermatología. Se trata de un consenso para el abordaje que realce la belleza de cada persona en su década... No podemos pretender con 60 años estar como con 20, ni con 50 como cuando teníamos 15; sino guardando la naturalidad, la armonía y la salud de la piel y unas proporciones adecuadas. Todo lo demás son modas. Nuestra piel y nuestra cara no deben ser una moda.

–¿La demanda de Dermatología Estética ha aumentado mucho?

–Sí. La demanda en la última década ha crecido de manera exponencial. Incluso en la época Covid no sólo no ha bajado, sino que ha repuntado; quizás porque la gente se ve más y se valora más; principalmente el rostro. Es una demanda creciente. Las cifras son muy variables, pero el crecimiento del sector puede ser superior al 50%.

–La gente piensa mucho en el rostro, pero supongo que también es importante el resto del cuerpo…

–Sin duda. Hablamos de estética y la gente piensa en la estética facial, pero hablamos de todo, de la piel de todo el cuerpo… Y ojo, no sólo con tratamientos y procedimientos, sino algo que es muy importante, con los hábitos de vida, con la prevención e intentar cuidar nuestro exposoma; es decir todos aquellos factores que afectan nuestro envejecimiento, más allá de nuestra genética. Por ejemplo, la exposición solar, el tabaco que siempre es negativo, un consumo excesivo de alcohol, el estrés, unos hábitos dietéticos no adecuados, las horas de sueño… Incluso se ha visto que la temperatura del ambiente, cuando es más elevada, puede favorecer un poco más el envejecimiento.

–Malas noticias en el caso de Málaga...

–Bueno, en ciudades como la nuestra nos compensa por otro lado… Hacer ejercicio es fundamental. Pero cuando es excesivo, acaba siendo contraproducente. El ejercicio debe ser regular y moderado porque si no acaba oxidando en exceso el organismo y favoreciendo el envejecimiento. Como dermatólogos estamos a disposición y preparados como especialistas de la piel. Es fundamental que siempre se acuda a un profesional.

–¿Cuántos especialistas participan en esta XXXII Reunión del Gedet?

–Este encuentro tiene el foco puesto en la estética y la terapéutica porque no hay estética sin terapéutica adecuada. Tratamos el área de Dermatología Estética. Nos reunimos unos 600 dermatólogos. Hay un pequeño porcentaje que lo hará on line. Pero la mayoría lo hace presencial, cumpliendo la normativa de aforos. Son de toda España y vienen también ponentes y asistentes del extranjero. La Dermatología Estética ha repuntado con mucha fuerza en los últimos años y se ha posicionado como referente en la Estética médica. Esta es una reunión muy potente.