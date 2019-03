La Junta asume la "obligación" de sanar la "herida" del río Guadalmedina

"Málaga recibirá el trato que merece"

En su intervención, ha hecho hincapié en la importancia de la provincia de Málaga y en el hecho de que en los últimos años no haya recibido el trato adecuado por parte de la Junta. "Málaga ha funcionado razonablemente bien en los últimos años pese a que no ha recibido el apoyo institucional que se ha ganado a pulso y no lo digo con ánimo de despertar agravios. No hagamos una lectura simplificada pero no siempre ha tenido la atención que se merece en la Junta y eso tiene que cambiar", ha argumentado, aclarando que este territorio "no va a tener privilegios ahora" pero sí recibirá el trato "que merece".