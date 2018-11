El PP garantiza su apoyo al plan Guadalmedina si alcanza el Gobierno andaluz

El río Guadalmedina, esa "herida abierta" en la traza urbana de Málaga capital, vuelve al escenario del que nunca ha salido, el electoral. Desde que en 1999 la entonces alcaldesa, Celia Villalobos, diese forma a su particular visión sobre el modo de regenerar el cauce, convirtiéndolo en un gran cajón con capacidad para una autovía de coches y el paso soterrado del Metro, no hay un solo proceso electoral en el que la intervención sobre el río no sea protagonista. Y las autonómicas del 2 de diciembre próximo no son una excepción.

Francisco de la Torre, alcalde, y Elías Bendodo, presidente del PP provincial, han sido los encargados de poner el acento en la necesidad de que el Gobierno autonómico que surja de la próxima cita en las urnas sea el que definitivamente allane el camino a este proyecto de reurbanización. Un paso adelante que, a tenor de lo expuesto este miércoles por ambos mandatarios, no va a ser posible si no es con el PP al frente del Ejecutivo andaluz.

"De lo que se trata es de que la Junta no ponga obstáculos, que sea colaboradora", ha señalado el regidor, que ha insistido en la necesidad de que ese apoyo acabe plasmándose, también, en la participación económica en la intervención final. "Queremos garantizar a los malagueños que si conseguimos ese cambio en Andalucia tendremos un gobierno a favor de este proyecto", ha apostillado. Un mensaje que viene a coincidir con el que a finales del pasado mes de octubre lanzaba el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares.

La intervención de De la Torre, a pesar de tratarse de un acto claramente preelectoral, ha tomado como punto de base las líneas de actuación del plan especial en el que desde hace meses viene trabajando la Gerencia de Urbanismo, junto con una empresa externa, para ordenar globalmente la obra a realizar sobre el Guadalmedina. Un documento que, según ha apuntado el mandatario local, podría ser aprobado en los primeros meses del año que viene. Cabe recordar que la redacción de este documento fue adjudicado por el Ayuntamiento en agosto de 2017 a la UTE Fernández Makers, SLP-MAIA Consultoría de Medio Ambiente, Ingeniería y Arquitectura, SLP., con un plazo de cinco meses.

Para escenificar el consenso popular en torno al río, De la Torre y Bendodo han comparecido en el puente de la Aurora, desde el que, según los planes del regidor, cabe la posibilidad de extender una gran plaza sobre el río hasta el puente de Armiñán, más al norte. "Estamos en un espacio expresivo de uno de los proyectos importantes de la ciudad que depende en casi total medida del resultado de las elecciones del 2 de diciembre", ha enfatizado el alcalde, que ha subrayado que con el PP será una iniciativa que la Junta abordará.

La idea, ha expuesto, pasa por aprovechar la pendiente que tiene el río en esa parte de su trazado "para esconder ser el río, bajándolo, y poder unir el tráfico por las avenida laterales y crear plazas arriba; la idea es crear un gran espacio de conexión de las márgenes". Al tiempo, ha hablado de realizar actuaciones de menor dimensión en la zona sur, "más difíciles de resolver", y al norte, donde la mayor capacidad hidráulica, unos 1.000 metros cúbicos por segundo, posibilitan la creación de un parque. No descartó tampoco la posibilidad de dibujar otro puente plaza, de menor dimensión, a la altura del estadio de la Rosaleda.

Cuestionado por el valor de las propuestas iniciales, De la Torre ha dicho no poder precisar la cifra. "No será barato pero tampoco inabordable", ha afirmado, al tiempo que ha precisado que dada la dimensión de la operación la misma habrá de ser abordada en varios ejercicios. "La idea es convertir en estético algo que no lo es", ha precisado.

Por su parte, el presidente de los populares malagueños ha sido igualmente contundente al recordar que una de las provincias que "más se va a beneficiar del cambio político en Andalucía es Málaga". A su juicio, en todos los años de gobierno socialista en la comunidad, la provincia ha avanzado "con el freno de mano", dejando de lado alguno de los grandes proyectos necesarios para la provincia, caso del Guadalmedina.

"Nuestra propuesta estrella es el Guadalmedina", ha enfatizado, al tiempo que ha calificado de "herida abierta" la estampa que presenta en este momento el cauce. "Una gran ciudad como Málaga se merece tener solucionada su gran asignatura pendiente y si hay gobierno del PP tendrá como prioridad absoluta cerrar esta herida histórica", ha apostillado.