Francisco de la Torre no desiste en su casi apuesta personal por lograr encontrar una vía alternativa a la actual propiedad del Málaga C.F., con el jeque Al Thani a la cabeza, que garantice la viabilidad de la entidad. Así lo ha dejado claro este martes en el transcurso de un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly, con el patrocinio de la empresa Martín Casillas, en el que ha subrayado la importancia de tener un club "a la altura de la ciudad que tenemos".

Durante su reflexión sobre el particular, el regidor ha admitido la dificultad que está entrañando esta labor y de la premura por encontrar una solución ante la amenaza de descenso administrativo que pesa sobre la entidad, dada las exigencias fijadas por La Liga. Hasta la fecha, según ha señalado, las diferentes opciones han resultado improductivas. En buena medida por la negativa del jeque a dar un paso al lado y aceptar la venta de su parte de la propiedad.

De la Torre, de hecho, ha señalado que ya en la primavera del año pasado existió una oferta de un empresario español, "solvente, con recta intención", dispuesto a comprar el Málaga, ante lo que se encontró con la negativa de Al Thani. Tras este paso, se ha "explorado" una alternativa con Catar como protagonista, confiando en que esa "cercanía cultural" con el jeque malagueño facilitase los acuerdos.

"Es un tema que está abierto pero no hay noticias por parte de ellos", ha expresado, insistiendo en que por el momento "no hay nada concreto". En el marco de estos contactos, ha recordado la disposición de Bluebay por vender su parte del club siempre que Al Thani acepte determinados condicionantes. "Pero no me consta que los haya aceptado", ha añadido el alcalde.

El mandatario local ha relacionado la solución definitiva para el club de Martiricos con la apuesta por tener una ciudad "con una visibilidad importante", destacando que la clave en esta estrategia pasa por que "sea conocida por mucha población, pero sobre todo por la que tiene capacidad de decisión".