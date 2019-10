Fuera de las fronteras de Martiricos también hay movimientos. Los más importantes los capitanea el alcalde de Málaga de la mano de otras instituciones. Francisco de la Torre lleva tiempo promoviendo una salida para desatascar el Málaga que sea independiente de Al-Thani y de BlueBay. Sin dejar nunca de hablar del asunto, siempre se reservó información y llamó a la discreción y trató de ser diplomático con el actual presidente para evitar cualquier choque que lleve el asunto a un nuevo punto muerto. Ahora parece que da un paso firme y en el que apunta hacia BlueBay como llave para el desbloqueo.

"Lo ideal sería llegar primero a un acuerdo con BlueBay y luego con Al-Thani. El control pasaría a ese grupo con capacidad y gente honesta", apuntó De la Torre en el Foro de Economía y Sociedad, que fue emitido en directo por COPE Málaga y donde compartió escena con el que fuera administrador concursal, Daniel Pastor, y con Jesús Burgos, en representación de los pequeños accionistas. El alcalde considera que si consigue sacar de la ecuación a la hotelera, el acuerdo con el jeque será "fácil".

"Tienen todo el derecho del mundo a decir que quieren profundizar en la seriedad del proyecto y eso cabe. Basta sólo con que haya un escrito que diga que aceptan la oferta y que quieren saber más. Y se produce la reunión, que sería decisiva entiendo yo. Animo a los responsables de BlueBay a que reflexionen y a vayan en ese camino", puntualizó el alcalde.

"La situación requiere de respuestas rápidas. Le hemos trasladado a BlueBay la necesidad de una respuesta rápida, muy eficaz. Se le dieron los datos de la empresa. Plantearon algunas dudas porque puede haber empresas con el mismo nombre. La capacidad y que están dispuestos a ayudar es sobrada, y, si no basta con una, más empresas hay. No tiene sentido que planeen una iniciativa que no esté con sólidos cimientos, eso no conduce a nada y sí que sería desprestigiar al país", desarrolló el edil.

La defensa de De la Torre del inversor interesado en el club es firme: "Nos pidieron discreción sobre este tema, pero tenemos los datos de quiénes son, identidad que podría ser reforzada, la seguridad de la seriedad y de la buena fe... No es un tema de negocio, es de ayuda. Lo veo como una oportunidad histórica".

Los tiempos son muy importantes en todo este delicado asunto. El grupo inversor que avala el alcalde realizó una oferta al grupo de Jamal Satli Iglesias, la idea es que BlueBay salga de la ecuación y se olvide del litigio con el jeque, que irá para largo tras el último recurso. Aunque hace menos de una semana Gonzalo Hervás, su director general, dijo que todo pasaba por "una mesa de negociación con Al-Thani". Unos minutos antes El Chiringuito había ofrecido unas palabras contundentes de Al-Thani en el que rechazaba la idea de dejar el Málaga.

"Puede haber una pequeña prórroga, pero no creo que sea muy larga. El tema necesita una respuesta rápida, no van a esperar indefinidamente. Tienen un planteamiento de corto plazo y esperan una respuesta positiva de BlueBay. El Málaga tiene un valor, aparte del sentimental, pero como empresa dentro de poco tiempo puede que ese valor sea residual. Hay que ser pragmático, inteligente, y poner el interés de la ciudad y del club por encima de cualquier consideración. Hay un camino interesante. Y esto no es inventado, es real, vivido, visto y oído", explicó De la Torre.

El dinero de La Academia

Acerca de los más de 4 millones de euros que la Fundación ha recibido por los terrenos de El Viso para la construcción de la ciudad deportiva en el suelo de Arraijanal, De la Torre fue contundente y también desveló parte del contenido de su reunión con Richard Shaheen, asesor del jeque Al-Thani. "En la conversación que tuve con este asesor o apoderado norteamericano no me gustó lo que oí sobre este tema y se lo dije claramente. Fundación y club son cuentas separadas. Los fondos que van a la Fundación para La Academia no pueden derivarse al club bajo ningún concepto. Hay una comisión de seguimiento sobre le tema del suelo concedido y se harán las necesarias para controlar este tema, el club tiene que respetar el ámbito de la Fundación". No es la primera vez que lo dice en público.