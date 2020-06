Desescalada Málaga: Así van a abrir los bares y restaurantes en la fase 2

Con motivo del arranque de la fase 2 de la desescalada, la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha elaborado un documento que da respuesta a las dudas sobre lo que se puede hacer desde hoy en un bar y cómo. Algunas de las cuestiones recogidas por los hosteleros son las siguientes:

¿SE PUEDE CONSUMIR EN EL INTERIOR DEL LOCAL?

Sí. Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno.

¿CÓMO SE REALIZA EL CONSUMO DENTRO DEL LOCAL?

Únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, y preferentemente mediante reserva previa.

ITINERARIO EN EL LOCAL

Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes.

AFORO DEL INTERIOR DEL LOCAL

Está permitido el 50% del aforo.

DISTANCIA ENTRE MESAS

Deberá ser de dos metros como mínimo. Hay que asegurarse del mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas o agrupaciones de mesas. Hay que respetar la distancia mínima de seguridad interpersonal. El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.

¿ESTÁ PERMITIDO EL AUTOSERVICIO?

Está permitido ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación, para libre disposición del cliente, siempre que sea asistido con pantalla de protección, a través de emplatados individuales y/o monodosis debidamente preservadas del contacto con el ambiente.

¿ESTÁ PERMITIDO EL AUTOSERVICIO EN BARRA?

En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente.

NOVEDAD EN LA COMIDA PARA LLEVAR

Ya se permite encargar la comida en el mismo establecimiento. (En la fase 1 había que encargarla previamente on line o telefónicamente).

USO DE LOS ASEOS POR LOS CLIENTES

La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá el uso por su acompañante.

LIMPIEZA DE MESAS Y SILLAS

Entre un cliente y otro se realizará la limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto.

¿SON OBLIGATORIAS LAS MANTELERÍAS DE UN SOLO USO?

No, si bien se indica que se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios.

USO DE LAS CARTAS

Se evitará el empleo de cartas de uso común, y se optará por los dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

SERVILLETEROS, ACEITERAS...

Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

OTRAS MEDIDAS DE HIGIENE

Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.