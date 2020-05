Desescalada en Málaga: Las empresas podrán descargarse el sello 'Andalucía Segura' de la Junta a partir del próximo lunes

El consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha informado este lunes de que a partir del próximo lunes, 1 de junio, las empresas podrán descargarse el sello Andalucía Segura para colocarlo en sus establecimientos, de manera que se garantice que estos cumplen con las recomendaciones sanitarias contra el Covid-19.

Así lo indicó durante su participación online en el Encuentro SER Málaga ante el reto de recuperar el turismo tras el virus, al tiempo que incidió en que tras una declaración responsable en la que se indica que se cumple con las condiciones sanitarias exigidas el establecimiento se podrá descargar un código QR para colocarlo, posteriormente, en el local y que los clientes puedan comprobar que se siguen esas recomendaciones “y que no hay fraude” ya que, añadió, habrá verificaciones posteriormente.

“Se hace con un sistema muy innovador y en la puerta el establecimiento con el sello Andalucía Segura tendrá un QR que te lleva a la página y que te permite ver que no te están tomando el pelo. Son sistemas que están preparados para que cuando podamos trabajar no falte ninguna herramienta”, explicó el consejero de Turismo, quien recordó que este sello se extenderá a otros establecimientos que no sean turísticos, como comerciales, entre otros.

Precisamente, Marín avanzó que este miércoles, tras la reunión del Gabinete de Crisis, se presentarán las guías de recomendaciones para el sector turístico en todos los ámbitos, desde hoteles a playas, campings, albergues, senderos, empresas de turismo activo, etcétera.

Estas guías se difundirán tanto a nivel autonómico como nacional para que “todo el mundo sepa las medidas para acogerse”, y, además, la próxima semana, a partir del lunes, se sumará la descarga de ese sello Andalucía Segura ante el Covid-19; que se iniciará en la industria turística andaluza y, posteriormente, se adaptará por consejerías a cada sector.

El vicepresidente explicó que la Junta ya dispone de un registro de todas las empresas (Registro de Turismo de Andalucía), de manera que cuando cualquier empresario acceda al portal web con sus datos automáticamente se plantea una declaración responsable de que el establecimiento cumple todos los requisitos y se puede descargar un distintivo con código QR y ya cada negocio lo colocará en un lugar visible.

“Es un código QR de autenticidad, cualquier cliente puede pasar su teléfono móvil y ver si se le está o no defraudando” ya que en el portal podrá ver que, efectivamente, cuenta con él, aclaró, añadiendo que una vez se haya otorgado habrá una verificación “por parte de una entidad que irá visitando cada establecimiento y comprobando sus requisitos”.

Según Juan Marín, es un procedimiento “muy simple y gratuito”, que al empresario “no le supone nada”. Además, dijo que habrá una campaña de promoción de la Consejería de Turismo en todas las provincias y en el portal web de la Junta se verán todos los establecimientos “que cumplen para que el cliente tenga mayor seguridad”.

Este sello será transversal puesto que además del turismo podrán acogerse a él otros sectores como el agroalimentario, de servicios, comercios, etcétera.