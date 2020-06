Desescalada en Málaga: Un paso a la fase 3 sin grandes cambios visibles

Por el tráfico en la entrada al centro y el tránsito de personas en el Soho, en la Alameda Principal, en las calles Larios, Puerta del Mar o Granada, la primera mañana de la fase 3 habla de cierta normalidad. Hay una larga cola en algunas entidades bancarias y viajeros esperando el autobús. Pero todavía se ven establecimientos con las persianas echadas y menos compradores en las tiendas. Los hoteles de la capital siguen cerrados.

Cafeterías como Starbucks, en la plaza Félix Sáenz, El Trenecito en Puerta del Mar o La Deriva, en la Alameda de Colón, que hace meses tenían sus terrazas e interiores llenos desde primera hora de la jornada, aún continúan cerradas. En la mañana de este lunes tampoco hay bares abiertos en la plaza del Obispo salvo L'expérience. Y el Café Chinitas anuncia en su fachada que acorta su servicio a cuatro días semanales, de miércoles a sábado.

Los locales de las calles Strachan y La Bolsa, siempre ávidos de recibir a los turistas más tempraneros, no terminan de despertar de la pesadilla y la sensación que ofrecen es que la recuperación es lenta y que se avanza a medio gas. "En estas dos semanas de la fase 3 calculamos que abrirán en torno al 85% de los establecimientos hosteleros", explica Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Pero esto no se va a producir en los primeros días, sino que dependerá de "cómo se va a producir ese movimiento interprovincial, muchos están esperando la apertura de fronteras del 1 de julio y que la normalidad llegue a la ciudad", indica Frutos. "El malagueño no está en la misma situación que estaba antes, sigue teletrabajando, ya no tiene las rutinas de desayunar y almorzar en el bar y eso se nota, los consumos están siendo muy bajos", agrega.

También los hoteles esperan la llegada del turismo. Un cartel en la puerta del hotel Room Mate Larios continúa desde el comienzo del estado de alarma. "Las personas son nuestra prioridad y vuestra salud es lo más importante, nos despedimos por un breve periodo de tiempo. Os esperamos en nuestra web con la confianza de vernos de nuevo a partir del 31 de marzo", reza el escrito y añaden que "debemos ser responsables, solidarios y generosos con nuestros clientes y nuestro equipo". La misma misiva comparte el Hotel Valeria, de la misma cadena.

El Hotel Molina Lario y su restaurante Matiz tampoco están abiertos al público en el primer día de la fase 3, ni el Petit Palace Plaza Málaga. En sus ventanales, en inglés, avisan a sus clientes de que el establecimiento "permanecerá temporalmente cerrado hasta que la situación vuelva a la normalidad".

Con una misiva parecida el AC Málaga Palacio advierte igualmente de su clausura. "Debido al estado de alarma decretado los servicios del hotel están cancelados". Las puertas cerradas del Hotel Mariposa, en el Soho, repiten el mensaje de la ausencia de turismo.