Desescalada Málaga: 89 de los 103 municipios de la provincia no registran ningún caso en los últimos 14 días

Un total de 89 municipios de la provincia no han registrado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días detectado por PCR. Esta prueba es la que determina cuando una persona tiene activa la infección y por lo tanto puede infectar a otros. De modo que sólo 14 de los 103 términos municipales tienen casos activos de Covid 19, según los datos de la Consejería de Salud. Los anteriores a ese periodo ya no contagian. En toda la Serranía rondeña, en las últimas dos semanas no ha habido ningún caso, al menos según las cifras oficiales. Este periodo de tiempo es importante porque, una vez transcurrido, la persona ya no contagia.

Pero, además, hay 32 municipios que nunca han tenido personas afectadas por el virus. La mayoría de estos son pequeños pueblos del interior provincial. Por el contrario, las grandes ciudades no se salvan de la presencia de la pandemia.

En la provincia, por pruebas de PCR, hay 56 casos positivos en las últimas dos semanas, según los datos de este miércoles por la mañana. En el distrito sanitario de La Vega de Antequera, se registran cuatro nuevos contagios en ese periodo. Pero hay 17 municipios libres de Covid. Solo dos localidades tienen confirmados: Antequera (tres) y Cuevas Bajas (uno). En la Axarquía se contabilizan tres pacientes más: en Vélez (dos) y en Torrox (uno). Pero de los 28 municipios del distrito, solo esos dos registran nuevos positivos. En el Valle del Guadalhorce, de los 14 pueblos, 11 están libres. En la comarca hay cuatro casos: en Alhaurín el Grande (uno), en Álora (uno) y en Coín (dos). En el distrito de la Costa del Sol occidental, de las 11 localidades que lo forman, seis están libres y cinco tienen infectados. En total hay 14 nuevos casos en las últimas dos semanas: en Estepona (tres), Fuengirola (uno), Mijas (uno), Marbella (ocho) y Benalmádena (uno). En el distrito sanitario de Málaga, cuatro de los seis municipios están libres de Covid. En total suman 31 nuevos positivos. Sólo hay nuevos contagios detectados por PCR en la capital (29) y en Rincón de la Victoria (dos). En la Serranía, ninguna de sus 25 localidades detectan nuevos confirmados en los últimos 14 días.

La Axarquía y la Serranía rondeña concentran la mayor cantidad de pueblos sin el virus

Hay municipios incluso que nunca han tenido el virus (O por lo menos, no se ha detectado). Exactamente 32, frente a 71 que sí han contabilizado infectados. Es decir que un tercio ha estado a salvo del Covid 19. La mayoría de los lugares donde no ha llegado el coronavirus son pueblos pequeños, del interior de la Axarquía y la Serranía rondeña. En La Vega, sus 19 localidades han tenido algún caso. En cambio, en la zona axárquica, de sus 28 pueblos, 11 jamás han registrado contagiados. Estos son Árchez, Canillas de Albaida, Sayalonga, El Borge, Comares, Cútar, Alfarnatejo, Canillas de Aceituno, Salares, Sedella y La Viñuela. En el Valle del Guadalhorce, de sus 14 pueblos, no ha habido positivos en dos términos municipales; Carratraca y Tolox. El distrito de la Costa del Sol occidental tiene 11 municipios, la mayoría del litoral y más poblados. Sólo uno -Istán- no ha registrado afectados. El Distrito Málaga, agrupa a seis localidades incluidas la capital, Rincón de la Victoria, Moclinejo, Almogía, Totalán y Macharaviaya. Estas dos últimas tampoco han registrado nunca casos. En la Serranía de Ronda, 16 pueblos de los 25 jamás han tenido afectados. Se trata de Atajate, Benadalid, Benarrabá, Gaucín, Jubrique, Benaoján, Jimera de Líbar, Montejaque, Alpandeire, Cartajima, Faraján, Júzcar, Montecorto, Parauta, Pujerra y Serrato.

En total, a este miércoles por la mañana, en los últimos 14 días se han confirmado 56 nuevos casos en la provincia por PCR. Eso supone una incidencia de 3,36 infectados por 100.000 habitantes.