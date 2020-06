Desescalada Málaga: las oficinas de atención al público abren con cita desde el lunes

Las oficinas de atención al público de la Subdelegación del Gobierno en Málaga abren sus puertas a los ciudadanos, con cita previa, a partir de este lunes tras la incorporación del 30 por ciento de la plantilla de empleados públicos a sus puestos de trabajo, dentro del plan de desescalada diseñado para retomar la actividad presencial.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, ha señalado "que la desescalada es también para la Administración Pública", aunque ha recordado que, no obstante, "todo el personal está teletrabajando y la ciudadanía no puede sentir que no está atendida en sus demandas, en sus necesidades y en sus peticiones, sino todo lo contrario; los empleados públicos, hombres y mujeres, están dejándose la piel por contribuir para que lleguen todas las prestaciones al conjunto de la ciudadanía".

En concreto, en las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano y Registro la atención presencial se realizará con cita previa en el correo electrónico informacion.malaga@correo.gob.es y sólo para aquellos casos donde la atención telefónica o por mail no sea posible. Los funcionarios atenderán citas cada 15 minutos.

Otras administraciones

En la unidad administrativa de Educación las consultas e información se canalizarán por vía telefónica y telemática y los trámites presenciales se gestionarán con cita previa a través de la Sede Electrónica de Administraciones Públicas, han explicado desde la Subdelegación a través de un comunicado.

En el caso de la Oficina de Extranjería, retomará su actividad con cita previa cada 15 minutos (infoextra.malaga@correo.gob.es) si bien se mantendrá el servicio de información por vía telemática y telefónica (952 980 460).

En este sentido, han recordado que el BOE publicó el pasado 20 de mayo la Orden SND/421/2020 por la que se prorrogan de forma automática todas aquellas autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo que venzan durante la vigencia del estado de alarma, así como de aquellas que vencieron en los tres meses previos a su declaración.

En la dependencia de Sanidad y Política Social (Sanidad Exterior, Centro de Vacunación Internacional y Farmacia) se reincorporarán aquellos empleados públicos necesarios para garantizar la actividad esencial. Así, se priorizará la atención telefónica y telemática y se concederá cita previa para aquellos casos donde sea necesario realizar el trámite de forma presencial.

En concreto, el personal sanitario médico de Sanidad Exterior realiza actuaciones de vigilancia y control de viajeros internacionales en el aeropuerto y en el puerto de Málaga con motivo de la cuarentena por el Covid-19. En los PIF continuarán las tareas presenciales necesarias como se han venido realizando durante la declaración del estado de alarma y sus prórrogas.

En la dependencia de Agricultura y Pesca se organiza la actividad mediante turnos para atender las necesidades del servicio, a la vez que los puestos de personal de Inspección de Pesca Marítima continuarán practicando las inspecciones correspondientes como lo vienen realizando hasta le fecha.

Por su parte, el departamento de Asuntos Jurídicos contará con la asistencia presencial organizada en un sistema de turnos para la realización de tareas relacionadas con el envío de notificaciones. Asimismo, Industria y Fomento priorizan su actividad en la modalidad no presencial salvo asistencia puntual necesaria para el desarrollo de su actividad.

Se prioriza el teletrabajo

La actividad presencial se reanudará progresivamente, de manera paulatina y calibrada, priorizando la incorporación presencial de aquellos servicios y puestos de trabajo cuya actividad sea esencial para la atención al ciudadano y no pueda realizarse de forma telemática, si bien se priorizará la modalidad de trabajo no presencial en las actividades que puedan desarrollarse eficazmente en esta modalidad.

De igual modo, han explicado que hasta que se llegue plenamente a la situación de nueva normalidad, siempre que se pueda se podrán establecer turnos de trabajo rotatorios –por semanas, días u horas– para minimizar el riesgo y tratar de mantener la prestación del servicio en modalidad no presencial.

También se intentará escalonar en la medida de lo posible la entrada y salida de empleados públicos con el fin de evitar aglomeraciones en puntos del centro de trabajo.

No obstante, han precisado que nunca se producirá la incorporación de ningún trabajador público que tenga sintomatología reciente con la Covid-19 o que haya estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. En el caso de pertenecer a colectivos definidos por el Ministerio de Sanidad como vulnerables se priorizará la prestación de trabajo en modalidad no presencial.

Plan de actuación sanitario

Por otro lado, han señalado que para el retorno progresivo de la actividad de forma presencial en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno se ha elaborado previamente un Plan de actuación donde se han catalogado los puestos de trabajo y establecido medidas organizativas en los centros y de protección de los empleados y empleadas públicos, que deberán ir acompañados de hábitos de distanciamiento social o higiene por parte de los mismos.

Por ello, se han readecuado los espacios de trabajo para evitar la exposición al Covid-19, reorganizando equipos, limitando el aforo de los espacios de espera o zonas de uso común e instalando mamparas de protección en puestos de atención al público con cita previa.

También han extremado y reforzado la limpieza en los centros de trabajo, con atención especial a zonas de paso, aseos o lugares que se usan con mayor frecuencia –pasamanos, pomos de puertas y ventanas, interruptores y equipos y superficies de trabajo–. Se ha colocado cartelería informativa en las instalaciones y señalización. Además, se dispone de gel hidroalcohólico en zonas de entrada con atención al público, zonas de uso común y en puestos de trabajo de atención al público.

Asimismo, han dotado a los empleados públicos de mascarillas quirúrgicas de uso obligatorio siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia interpersonal de al menos dos metros. En función de cada actividad se proporcionará el material de protección adecuado dependiendo de su nivel de riesgo.

De igual modo, han incidido en que todas estas medidas requieren la responsabilidad personal de los empleados públicos para minimizar los riesgos así como su colaboración para mantener la distancia interpersonal, evitar el contacto físico en los saludos y, en la medida de los posible, el uso de equipos de otros trabajadores.

Así, han recomendado el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, así como facilitar el trabajo al personal de limpieza. En caso de presentar algún síntoma deberá comunicarlo a su superior jerárquico y abandonar el centro de trabajo.