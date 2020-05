Sanitarios de Málaga reclaman “responsabilidad y mascarilla” a la población en la desescalada

“Responsabilidad y mascarilla”. Eso es lo que piden los sanitarios a la población malagueña en la desescalada a fin de que no haya pasos hacia atrás. Ahora que ya no hay más aplausos a las 20:00 desde los balcones, instan a los ciudadanos a reconocer su trabajo respetando las distancias de seguridad, llevando mascarilla aún cuando no sea obligatoria y extremando las medidas de higiene. El Gobierno central tiene previsto publicar este miércoles una orden que presumiblemente ampliará su obligatoriedad. “Miedo me da de que haya un repunte cuando veo algunas personas que no respetan el distanciamiento social aconsejado”, admite un profesional de UCI que ha estado en primera línea de batalla contra el coronavirus, que ha visto morir a pacientes y sufrir a otros por la imposibilidad de ver a sus familiares durante semanas.

Al ver a algunas personas que no cumplen las recomendaciones de seguridad, “los sanitarios nos echamos a temblar; no somos objetivos”, reconoce el delegado del Sindicato de Enfermería en el Regional, Ignacio Anguita. Y añade:“Los profesionales no quieren volver a pasar por lo que han pasado”.

Y lo que han vivido es que el coronavirus convertía en insuficientes en cuestión de días todas las camas que se iban abriendo en los hospitales, tanto en las plantas como en las UCI. Quizás para no generar alarma, la Junta nunca informó de cuántas se destinaron en total al Covid en el pico de la pandemia en la provincia. Pero sólo en el Regional han estado ingresados más de 600 pacientes con coronavirus; una cifra que equivale a todas las camas del Clínico, que tiene 614.

“Mascarilla, higiene y distancia de seguridad”, pide el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ahora que hay más libertad de movimientos. “Esta pandemia no es ninguna tontería; la economía del país está destrozada y los pacientes con Covid consumen muchos recursos sanitarios y es muy caro”. Ciertamente. El 36% de los contagiados en la provincia requirió hospitalización y el 4%, UCI. Estas últimas son las camas más caras de la asistencia y cuando un enfermo con el virus entra en Cuidados Intensivos, difícilmente sale antes de dos semanas.

Uno de cada tres contagiados necesitó hospitalización y el 4% pasó por una UCI

Al igual que el resto de los sanitarios, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, aboga por su uso generalizado incluso en sitios en los que todavía no es obligatoria. “La mascarilla es muy importante llevarla y saber llevarla. Disminuye el riesgo de contagiarnos y de contagiar”, sostiene. Pero aclara que “no vale llevarla al cuello” ni en la frente “como unas gafas de sol, como por desgracia se ve por la calle”. Y recuerda:“Nos estamos jugando mucho”.

El representante de Satse opina que ya hacía falta la fase 1 para la reactivación económica. “Porque la sanidad pública depende de la economía y si ésta va a pique no habrá presupuesto para la sanidad”, reflexionaba Anguita. Por eso admitía que debe haber un equilibrio entre la protección de la salud y de la economía. Y por ello insistía en la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos más allá de las imposiciones del Gobierno en esta desescalada. “La Policía no puede ir multando detrás de cada ciudadano que incumpla las normas; todos tenemos que ser responsables”, exhortaba.

Y en esa responsabilidad, los sanitarios coincidían en que –aunque ni los expertos se pongan de acuerdo– se utilice la mascarilla como barrera para un virus que ha puesto al mundo patas arriba.