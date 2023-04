Detienen a los dos asaltantes que reventaron el escaparate de una tienda deportiva en Marbella

Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Pedro Alcántara (Marbella) a dos hombres como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en un establecimiento deportivo. Uno de los investigados fracturó el cristal del escaparate con una cizalla sustrayendo 30 riñoneras deportivas mientras su compinche lo esperaba a bordo de un coche para huir, rápidamente, del lugar. Los daños causados se elevarían a 1.000 euros. Los bolsos estarían valorados en unos 500 euros.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del día 29 de marzo, sobre las 00:05 horas, en la zona centro de San Pedro Alcántara. Gracias a la colaboración ciudadana que grabó los hechos y dio aviso a la Policía, esta investigación culminó en poco más de 24 horas con la detención de los dos autores. "Hola, están robando frente a mí. Lleva una mascarilla blanca, pantalón y sudadera grises. Acaba de agujerear el escaparate. Va con una capucha", dio el aviso a los agentes una vecina.

El Grupo III de la UDEV de la Policía Nacional de Marbella analizó las imágenes en las que se observaba a una persona –que ocultaba su rostro con una capucha– rompiendo el escaparate de una tienda de deportes y, tras varios minutos, abandonaba el lugar, con varios efectos robados, en una furgoneta conducida por otra persona que lo esperaba para darse a la fuga.

La inmediata actuación policial permitió, al mediodía del día 30, identificar al conductor del vehículo, trabajador de la firma que publicitaba el coche, que resultó detenido por su implicación en los hechos. Horas después, era detenido el autor material del robo con fuerza, un vecino de la zona que se encontraba en libertad provisional por un delito de lesiones.

Sonia es la encargada de la tienda afectada, Goalkers, situada en el número 42 de la calle Lagasca. En declaraciones a este periódico, explicó que una mujer que había subido a la azotea a tender la colada se topó con la escena del robo. Eran las 12 menos 5 de la noche. "Tardé 5 minutos en llegar desde que me llamaron. Iba hasta en pijama, solo me puse los tenis", indicó. Pero el ladrón ya había huido. "Pensaba que el escaparate se caería al golpearlo y podría entrar en la tienda. En la caja no se queda el dinero", detalla la responsable, sorprendida por la torpeza que demostró el caco: "No iba preparado, se le caían los bolsos por el camino", se lamenta.