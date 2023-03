Revienta un escaparate de una tienda deportiva de Marbella con vecinos asomados al balcón

"Hola, están robando frente a mí. Lleva una mascarilla blanca, pantalón y sudadera grises. Acaba de agujerear el escaparate. Va con una capucha". Mientras llamaba a la Policía continuaba, móvil en mano, grabando la escena. La secuencia, de apenas tres minutos, finaliza cuando el ladrón huye con el botín: varios bolsos de marcas valorados en unos 500 euros. La mujer, vecina de San Pedro, fue testigo clave de un atraco ocurrido en una tienda deportiva al filo de la medianoche.

La Policía Nacional busca al autor, que llegó a reventar con un cortafrío el triple cristal del negocio, a escasos metros de la Comisaría de Policía, hasta conseguir una abertura que le permitiera introducir la mano y robar varios productos. Una mascarilla que le cubría prácticamente todo el rostro impedía reconocerle. Con total parsimonia, acabó su cometido y se marchó a pie. Una vecina aseguró haber visto cómo el atracador subía en un vehículo de color blanco que le esperaba en las inmediaciones del local. Nadie cogió la matrícula.

Sonia es la encargada de la tienda afectada, Goalkers, situada en el número 42 de la calle Lagasca. En declaraciones a este periódico, explicó que una mujer que había subido a la azotea a tender la colada se topó con la escena del robo. Eran las 12 menos 5 de la noche. "Tardé 5 minutos en llegar desde que me llamaron. Iba hasta en pijama, solo me puse los tenis", indicó. Pero el ladrón ya había huido. "Pensaba que el escaparate se caería al golpearlo y podría entrar en la tienda. En la caja no se queda el dinero", detalla la responsable, sorprendida por la torpeza que demostró el caco: "No iba preparado, se le caían los bolsos por el camino", se lamenta. La llamada a la Policía ya advertía de la huida. "Ya ha hecho un agujero y está cogiendo cosas. Se va, se va: se va a ir. Va para abajo", recalcaba la testigo.

La tienda deportiva abrió en San Pedro hace más de 20 años. Y es la primera vez que sufre un robo, que ya investiga la Policía. Un equipo de la Policía Científica acudió hasta allí para recoger posibles huellas que permitan identificar al ladrón.