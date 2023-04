Día de la Provincia: cinco malagueños bañados en oro

Para celebrar el Día de Málaga, la Diputación provincial ha entregado la Medalla de Oro a cinco personas y entidades que representan diferentes valores que los hacen especiales y también por los servicios que han realizado y han destacado en beneficio de la provincia. Los cinco galardonados han sido el oncólogo Emilio Alba, la cantante Vanesa Martín, el jugador del Unicaja y de la selección española Alberto Díaz, la empresa Prolongo Faccsa y el Real Club Mediterráneo.

El acto se ha celebrado en Alhaurín de la Torre y ha contado con la presencia de los miembros de la Corporación provincial; el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; el subdelegado del Gobierno de España, Francisco Javier Salas; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. También han asistido alcaldes y representantes municipales de diversas localidades.

Emilio Alba

Emilio Alba es uno de los referentes internacionales en la investigación y lucha contra el cáncer en España. Se licenció en Medicina en la Universidad de Málaga, se doctoró con una tesis sobre los factores pronósticos en el cáncer de mama, realizó la especialidad de Oncología en el Hospital de San Pablo de Barcelona, antes de regresar de nuevo a la provincia.

A día de hoy, coordina el Área de Oncología (CIMO) del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), es director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Hospital Regional de Málaga, entre otros cargos. Al recoger su Medalla de Oro de la Provincia ha señalado que Málaga es el mejor sitio para vivir, pero tiene una tarea pendiente que es “hacer que la investigación sea lo más potente posible en el futuro”. Por ello, ha instado a intentarlo puesto que considera que “tenemos todas las mimbres para construir centros de investigación que sean atractivos para profesionales que viven fuera de España”.

Vanesa Martín

Vanesa Martín, la cantante y compositora malagueña estudió Magisterio y Pedagogía en la UMA, a la vez que lo compaginaba con su carrera musical. En 2006 publicó su primer álbum de estudio Agua y fue con su segundo trabajo, Trampas, con el que entró en la lista de discos más vendidos de España e inició su carrera como artista. A día de hoy, cuenta con más de 3.130.000 oyentes mensuales en Spotify, ha recibido numerosos premios por su carrera, entre ellos, la Medalla de Andalucía en 2020.

En el acto, la artista ha señalado que se siente “privilegiada” por recibir la Medalla de Oro de la Provincia, porque considera que “sentirte cuidada, querida y valorada en tu tierra tiene un valor amplificado por 100”. Asimismo, ha incidido que cuanto más viaja por el mundo y descubre otras culturas más se enamora de su tierra, la cual eleva y lleva en su poca porque considera que son su esencia y su identidad.

Alberto Díaz

El jugador de baloncesto Alberto Díaz ha sido otro de los galardonados en este acto. Actualmente, es el capitán de la primera plantilla de Unicaja CB. También estudió Ciencias de la Educación, máster en Gestión Deportiva por la Universidad de Salamanca, máster en Programación Didáctica y Competencia Digital y máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Este miércoles recibe esta medalla asegurando que “como malagueño es lo máximo a lo que se puede aspirar”. Agradecido por este premio, ha coincidido con Vanesa Martín y ha remarcado que se siente un “privilegiado”, tanto por recibir esta medalla como por vivir “en un paraíso” como Málaga.

Prolongo

Otro de los premiados ha sido Mataderos Industriales Soler, Prolongo. Una de las empresas más antiguas de España y de su sector que se creó en 1820 y se unió a Faccsa (Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne) en 1941. Actualmente se ubica en la Estación de Cártama y exporta el 55% de su producción a más de 30 países, principalmente China, Francia, Portugal, Japón, Taiwán, Corea, Filipinas, Nueva Zelanda o Canadá. Su director general, Ramón Soler, ha señalado que este premio es “gracias al equipo que tenemos en la compañía” que cada día luchan por “ir creciendo y creando más empleo”.

Real Club Mediterráneo

Por último, el Real Club Mediterráneo ha sido el último galardonado. Nació en 1873 impulsado por un grupo de jóvenes malagueños aficionados a los deportes náuticos, cuyo primer objetivo fue la práctica del remo. El Real Club Mediterráneo es una seña de identidad de la ciudad y la provincia. Cuenta con un gran número de medallas y trofeos a sus espaldas y es el único club español que posee simultáneamente las dos máximas distinciones que concede el deporte de nuestro país: la Placa de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Placa del Comité Olímpico Español.

Su presidente, Eduardo Cestino, ha incidido en que para ellos es un “honor” recibir esta medalla, sobre todo este año en el que celebran su 150 aniversario. Además, ha señalado que espera que el deporte y la acción solidaria que promueve el club perdure muchos años más.

Durante el acto también ha intervenido Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, que ha señalado que los galardonados son excelentes embajadores de la provincia y "tienen el cariño de los malagueños. Su espíritu, como el de Málaga, consiste en afrontar juntos los retos, los éxitos y los fracasos”.

En su discurso, Salado también ha apuntado la necesidad de llevar a cabo las grandes obras pendientes, como trasvases entre cuencas deficitarias y cuencas excedentarias, ampliación de pantanos, mejoras de las canalizaciones, “y aprovechar hasta la última gota de agua, como está haciendo la Junta llevando el agua depurada a los regantes de la Axarquía”. En esta línea, ha recordado que desde la Diputación están trabajando para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, alertando sobre las fugas de agua que se producen en las redes municipales e inyectando a los ayuntamientos este año 18 millones de euros para obras hidráulicas y mejoras en el abastecimiento de agua.

Asimismo, ha precisado que no se puede tirar por la borda, por falta de inversiones, todo lo que se ha avanzado en el sector agroalimentario del que dependen miles de familias. En esta línea, ha incidido en que "Málaga no es solo turismo y tecnología, también somos una potencia agroalimentaria, con los subtropicales, con el aceite, con la industria cárnica, que genera mucho empleo y riqueza pero que está sufriendo mucho con la sequía. Y hay que ayudarles, no atacarles como se hace desde algunas instancias". Además, ha añadido que "La Diputación rechaza frontalmente cualquier intento de criminalización y los ataques y bulos que se están produciendo contra quienes llenan de productos de primera necesidad nuestros mercados".

De igual forma, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, también ha querido agradecer la labor que realizan los premiados por Málaga, representando valores y llevando la provincia siempre por delante. Asimismo, ha comunicado que va a proponer en el Pleno del Ayuntamiento del municipio que el nuevo polideportivo de la barriada de Santa Clara se bautice con el nombre del base del Unicaja, Alberto Díaz.