Diabéticos de Málaga advierten de la falta de fármacos para su tratamiento

La falta de fármacos que comenzó hace más de un lustro y que cada vez va a más, está afectando desde hace varios meses a un colectivo bastante numeroso: los diabéticos. La Asociación de Diabetes de Málaga (Adima) advierte de la falta de algunos tratamientos para estos pacientes.

La organización no quiere generar alarma entre estos usuarios, pero reclama soluciones. El caso más conocido es el de Ozempic, un fármaco para la diabetes tipo 2 que escasea porque se está utilizando más que para combatir esta enfermedad, para la pérdida de peso (La diabetes tipo 2 es la de los adultos, en la que falla el páncreas por la edad).

Pero lo que más preocupa a Adima es la falta de otro medicamento llamado Fiasp para tratar la diabetes tipo 1 (Esta variante de la patología aparece en la infancia o la adolescencia porque el páncreas ya viene con deficiencias).

“A veces hay familias que tienen que trasponer, por ejemplo, de Marbella a Coín para conseguirlo”, asegura la presidenta de la asociación, Esther Galicia. De hecho, cuenta que Adima ha suscrito un acuerdo de colaboración con la statup Luda Farma que tiene una herramienta para localizar entre las farmacias de un territorio donde hay existencias de determinados medicamentos. Así, cuando un diabético comunica a Adima que no lo encuentra, la asociación hace una búsqueda a través de esa herramienta informática y avisa a la farmacia más cercana para que se lo reserve durante un tiempo limitado, que es el que tiene el usuario para acudir rápidamente con la receta para comprarlo.

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) precisa que los problemas con el suministro de Fiasp comenzaron en octubre de 2023 y no tiene prevista fecha de finalización. Desde Adima se asegura que las incidencias con este fármaco se iniciaron mucho antes. “Falta desde marzo”, según Galicia.

En el listado de medicinas con problemas de suministro, la Aemps incluye Fiasp 100 unidades inyectable en pluma precargada. Según detalla este organismo, “el titular de la comercialización [el laboratorio Novo Nordisk] está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas”.

Fiasp es una insulina rápida inyectable. Según explica la presidenta de Adima, los diabéticos tipo 1 si no se inyectan insulina, sufren consecuencias prácticamente inmediatas: “En un día o dos acaban en Urgencias”. Galicia desconoce porqué escasea.

A los problemas con el abastecimiento de este fármaco se suma la falta de Ozempic. Éste no es una insulina, sino un medicamento que acelera el metabolismo para que el cuerpo queme hidratos de carbono. Como efecto secundario se pierde peso. Según la distribuidora farmacéutica Bidafarma, hay un problema de producción en origen que genera un suministro deficitario “a nivel internacional”, no sólo en España. Para colmo, la proliferación en redes sociales de mensajes como producto para perder peso ha sumado una demanda de Ozempic que no estaba prevista a la hora de calcular la producción. Un portavoz de Bidafarma precisó que de las dos presentaciones de este fármaco, el fabricante suministra una pequeña proporción de lo solicitado. Exactamente, el 5% de la de un gramo y el 13% de la de 0,5.

Este es un medicamento que necesita prescripción médica. “Y a nosotros, si nos llega una persona con la receta de un facultativo, tenemos que dispensarlo, aunque no sea un diabético, sino que lo esté usando utilizando para adelgazar”, apuntaban representantes del sector farmacéutico.

Galicia apunta que ante estos problemas de abastecimiento antidiabéticos, Adima no puede hacer mucho más, aparte de denunciarlos y ayudar a los usuarios con la herramienta de Luda Farma. “Ni siquiera sabemos a quién elevar una queja”, comentó.

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ya advirtió hace un año de estas faltas de suministro. Incluso la Aemps dictó unas recomendaciones para tratar de atajar estas incidencias. Por su parte, la Sociedad Española de Diabetes (SED) ya dijo en noviembre que preveía que en 2024 continuaran los problemas de suministro.