Director de UNED Málaga: "Hay titulaciones de la UNED donde el número de egresados en paro es nulo"

El curso 2022/2023 ha llegado a su fin y en la UNED Málaga ya trabajan para seguir creciendo de cara al curso 2022/2023. Con más de 50 años de vida, esta universidad cuenta con más de 200.000 alumnos repartidos entre sus cinco campus: Centro, Noreste, Noroeste y Sur e imparte 30 grados y 78 másteres. En Málaga, sede oficial del Campus Sur, este 2022/2023 han tenido unos 4.600 estudiantes. El director de UNED Málaga, Luis Grau Fernández, sostiene que Educación Infantil, Psicología y Derecho han sido los grados con más demanda, pero que los que tienen mayor tasa de empleabilidad y un paro “nulo o casi nulo” son Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial.

–Con el curso ya terminado, ¿qué balance hace de este 2022/2023?

–El curso estamos bastante satisfechos con él, sobre todo con la implantación de los dos nuevos grados, el de Educación Infantil y el de Ingeniería de la Energía. El primero de ellos ha tenido una demanda muy alta tanto de alumnos nuevos, como de alumnos que estaban estudiando otras titulaciones. Hemos puesto en marcha también los cursos de verano, cosa que hacía mucho tiempo que había en UNED Málaga. Si tuviéramos que resaltar uno sería el que se ha impartido en nuestra sede de Ronda que se llama Arte, espacio y lenguaje y al que asistieron grandes exponentes.

–¿Cuántos cursos de verano tienen planificados para este verano?

– Hay tres cursos. Este de Arte, espacio y lenguaje, uno de Basura marina en el litoral malagueño y otro de cómo se trabaja en la escuela infantil hoy.

–Aparte del grado de Educación Infantil, ¿qué otros grados han tenido una gran demanda?

–Tenemos 30 grados oficiales sin nota de corte y los grados con más demanda han sido Psicología, Derecho, Criminología y Educación Infantil. Además, aquí en Málaga hemos estado en torno a los 4.600 alumnos más o menos, cerca de los 5.000.

–Y de cara al curso que viene ¿qué novedades habrá?

–Vamos a tener la misma oferta de grados, aunque se está trabajando en nuevos grados como Educación Primaria y Bioinformática, pero no se van a ofertar durante el curso que viene. También hemos pensado en otros grados como el de Comunicación y el de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y hemos creado el Centro de Orientación e Información para el empleo (COIE), en el cual se han establecido unas líneas básicas que son la empleabilidad, el emprendimiento y la prevención de abandono. Aparte del asesoramiento a los alumnos de cómo tienen que estudiar, se ha montado un espacio de coworking aquí en Málaga y un servicio de atención psicopedagógica para orientarlos sobre cómo estudiar y prevenir la ansiedad en los exámenes.

–Algo que también tiene UNED Málaga son los microgrados, ¿en qué consisten?

–Son titulaciones de un año compuesta por un conjunto de asignaturas regladas y que se pueden convalidar en diversos grados afines. Estos títulos responden a una intención de la Unión Europea de fomentar la formación a lo largo de la vida y la UNED creo que ha sido la primera universidad en ofertarlos en Europa. Además, a parte de fomentar la formación a lo largo de toda la vida, también puede ser un punto de entrada para aquellas personas que no tienen claro si una titulación le va a gustar o no. El microgrado lo bueno que tiene es que coge asignatura de todos los cursos, hasta completar 60 CTS, y da a la persona una visión en conjunto de lo que puede ser la titulación y si le gusta, ya tiene esas materias convalidadas en el grado, que no pues tiene un microtítulo aprobado.

–¿Cuál es el grado de empleabilidad que tienen los grados, microgrados y másteres de la UNED?

–En muchas titulaciones de la UNED el número de egresados en paro es nulo. Sobre todo en Ingeniería Informática, en Ingeniería Industrial, donde el paro es cero. Otro grado con gran demanda y baja tasa de paro es Psicología. La UNED se caracteriza por tener un porcentaje muy bajo de egresados en paro. Por tanto, la empleabilidad es alta, debido a la formación que tiene tras haber pasado por esta universidad.

–¿Y esta característica sería un aliciente para que los estudiantes se matriculen en la UNED?

–Las personas se matriculan en la UNED por varias razones. Primero por el modelo único que tenemos que es semipresencial y flexible. Nosotros no somos una universidad 100% presencial, ni somos una universidad online, sino que tenemos un modelo semipresencial que nos distingue del resto de universidades, un modelo propio y único. Nuestras clases se dan presencialmente en nuestros centros y las retransmitimos a través de nuestras plataforma de educación a distancia. Algo que tiene también la UNED es que llegamos donde otras universidades no llegan porque pasamos mucho por las zonas rurales y la España vacía. Hay personas que por lejanía o discapacidades físicas u otros motivos no pueden desplazarse a una ciudad para asistir a una universidad presencial y la UNED si llega ahí porque a través de nuestras plataformas y clases retransmitidas en directo podemos cubrir la oferta formativa de todas aquellas personas que no se pueden desplazar.

–¿Y cuál es el perfil de los alumnos?

–Hace años la mayoría de los estudiantes eran personas con cierta edad que habían decidido retomar sus estudios o que iban a por una segunda titulación. Esto ha cambiado muchísimo, ahora tenemos a muchísimos jóvenes que nos han elegido por la calidad de nuestras enseñanzas y nuestro sistema educativo. Somos la mayor universidad de España, estamos superando los 200.000 alumnos.

–¿Qué le depara en el futuro a la UNED?

–El futuro es muy prometedor porque realmente es un modelo con el que están funcionando grandes universidades europeas y de élite. Nosotros impartimos una hora de clase a la semana por asignatura, consideramos que es suficiente para el alumno y así disponen más tiempo para estudiar. Por ello, vamos a seguir apostando por este modelo. En UNED Málaga, el futuro se va a basar en ampliar la oferta académica, en mejorar nuestras instalaciones, la constante mejora de nuestra tecnología y de nuestros modelos educativos.