Arranca la tercera edición de los premios Indie Games Málaga

No obstante, se deben cumplir unos requisitos : debe ser un videojuego independiente, creado por personas, equipos pequeños o compañías independientes; proceder de estudios indies que pueden estar legalmente constituidos o de cualquier desarrollador independiente, y disponer de versiones de videojuegos cuya experiencia de usuario permita una percepción suficiente del propio producto, considerándose como nivel mínimo una demo que permita ser jugada. Por otra parte, y en el caso de que sean videojuegos ya lanzados al mercado, se requiere que la fecha de salida en primera versión no sea anterior al 1 de enero de 2019.

A la rueda de prensa, celebrada en la mañana de este martes, asistieron la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo ; la responsable de Tecnología Accesible de Fundación ONCE, Lourdes González Perea ; el CEO de Viva Games, Curro Rueda ; y la presidenta de Hello XR, Elena Blanes .

El área de Innovación del Polo de Contenidos Digitales ya ha mostrado la pantalla inicial de la tercera edición de los premios Indie Games Málaga con sus instrucciones para pasar a la acción. El Ayuntamiento de Málaga, junto a la Fundación ONCE, Viva Games y Hello XR se unen en este concurso nacional, único del sector que se celebra en Andalucía, en pro del desarrollo de la industria del videojuego creado por emprendedores, estudios o pequeñas compañías independientes.

Historia del certamen

Más de 245 estudios independientes de videojuegos, procedentes de todo el territorio español y dos países latinoamericanos, participaron en las dos ediciones anteriores. El premio de la primera edición recayó en la temática terror con Song of Horror del estudio madrileño Protocol Games, y el ganador del año pasado fue Summer in Mara, una aventura gráfica de verano, del estudio valenciano Chibig Studio. Para esta edición de los Indies Games Málaga, organizados por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Digital, se cuenta con el apoyo adamantium de Fundación ONCE; para la categoría oro con Viva Games y AEVI (Asociación Española de Videojuegos); como plata a Hello XR, la Universidad de Málaga y el Master en Creación de Videojuegos y Kaiju Games; y la colaboración de DEV (Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos), Brantor, OWO Game, FemDEvs, Gaymer y Cooking & Publishing.