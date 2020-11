Summer in Mara se proclama ganador de la segunda edición de los premios videojuegos indies de Málaga

La organización de la segunda edición de los premios nacionales videojuegos indies se enfrentaba a un game over debido a las consecuencias y medidas derivadas por la aparición del coronavirus. Pero todas esas lluvias de ideas y reuniones han dado sus frutos, y finaliza con éxito este certamen proclamando a Summer in Mara como el mejor videojuego indie del 2020 y ganador de la categoría PC/Consola.

Los presentadores de la gala final, Ángel Quintana y Lara Smirnova, destacaron este videojuego creado por Chibig Studio, que además de llevarse los 4.000 euros de su categoría, cuenta con 2.000 euros adicionales por ser la mejor propuesta de todas las presentadas. Esta aventura de verano cuenta con numerosos elementos de farming y crafting y mecánicas de exploración, todo ambientado en un archipiélago tropical, con un look pintado a mano y cartoon y una narrativa profunda e inmersiva.

En la sección Mobile, el videojuego malagueño Reventure se alzó con la victoria. Este juego representa una aventura no lineal, en la que el jugador debe elegir su camino, y cada decisión desemboca en un final distinto de un total de 100 posibilidades. Soccer Royale venció en la categoría competitiva.

“Gracias al jurado por elegirnos y al equipo de Campero Games que ha trabajado muy duro durante estos años para conseguir este excelente resultado”, confesó el desarrollador Emilio Cano. Se trata de un juego de fútbol multijugador gratuito, en el que el usuario compite junto a su clan en partidos online.

Por último, el premio a mejor videojuego de la categoría Inmersiva háptica/XR recayó en Intruders: Hide and Seek, un juego de sigilo compatible con VR donde el jugador encarna a un niño de 13 años haciendo frente a la peor noche de su vida.

Pero aquí no terminaron los galardones, y es que el Polo Nacional de Contenidos Digitales ofrecía la posibilidad, a seis de las propuestas finalistas, de permanecer un año en sus instalaciones. Antonio Quirós, coordinador del Polo Digital, admitió que ha probado todos los juegos y agradeció la cantidad de emociones que ha sentido durante la selección. “Era una obligación crear estos premios para apoyar la industria indie. El nivel ha sido espectacular, me he reído, he visto arte, me he emocionado y he llorado”, confesó Quirós. Por ello, los seis accésits se concedieron a The Many Pieces of Mr. Coo, Unmemory, Runner Heroes, Desolatium, Dreamback VR y Melbits World.

El nivel mostrado fue tan alto, que la organización galardonó al juego Inner Ashes con un premio especial de 1.000 euros por su gran calidad, a pesar de no ganar su categoría de PC/Consola.

Creciente importancia en el sector

Durante la gala se realizaron dos mesas redondas, con expertos del sector de los videojuegos indies, para remarcar su valor en el sector digital. Se trataron temas como el presente y futuro de los videojuegos indies, y la situación actual de los gamers y los desarrolladores de videojuegos, con invitados como Juan Aguado, de la fundación ONCE o el youtuber Víctor Matute, entre otros.

La presencia institucional tampoco faltó al evento, y es que Francisco de la Torre quiso felicitar a todos los premiados. “Quiero animar a todos los jóvenes a participar en el sector, nosotros apostamos por la formación en la transformación digital y los videojuegos”, admitió el alcalde de la ciudad. De la Torre reconoció la labor del Polo Digital al organizar esta segunda edición en estas condiciones tan complejas. “Nos veremos el año que viene en un concurso que cada año cobra más importancia”, confesó.

La concejala del área de innovación y digitalización, Susana Carillo, mostró su plena satisfacción por el desarrollo de la competición en la que se han dado cita más de 140 candidaturas. “Agradecemos la participación de todos los agentes implicados, desarrolladores, jurado y organización”, reconoció Carillo.