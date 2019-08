–Tras las elecciones municipales, ha pasado a convertirse en uno de los referentes del Ejecutivo. ¿Lo siente así?

–No es falsa modestia, pero asumo las funciones como funciones. Y mi distrito. Soy concejala de Bailén-Miraflores, que es lo más importante. No entiendo que tenga un papel más protagonista. Creo que el alcalde ha tenido a bien darme la responsabilidad como portavoz del grupo del PP porque tengo contacto con todos los compañeros de los distritos y tengo buena sintonía con ellos.

–Forma parte de la corriente bendodista. De todos los que la integraban, caso de Mario Cortés y Raúl Jiménez, queda usted.

–Una corriente pero porque somos una generación que participaba de la política universitaria en Nuevas Generaciones y somos más o menos de la misma quinta, compartíamos proyecto político. Pero no soy la única, porque ahora está Carlos Conde, Luis Verde, que es más joven...

–¿Entiende que se hable de esa corriente?

–Sí, pero porque empezamos juntos. Yo formo parte de la estructura orgánica del partido pero trabajo para el proyecto de Paco de la Torre. Trabajar con él cuando empiezas a dar pasos en política es un máster que no puedes tener con cualquier otro perfil político. Tiene una capacidad de trabajo brutal y una capacidad humana que pocos tienen. Ir de su mano en política municipal es de las mejores escuelas que se puede tener.

–¿Pensaba que no iba a repetir como candidato?

–Estaba convencida de que continuaba porque no ha mermado su capacidad de trabajo ni ilusión, siempre lo veo con el mismo nivel de intensidad. Jamás he percibido que hubiese rebajado su proyecto; al contrario, sigue pensando en el futuro de la ciudad, en su estrategia a largo plazo.

–¿Es momento de que el partido empiece a pensar en su relevo?

–Se ha presentado por cuatro años. Salvo que diga lo contrario dentro de cuatro años queda Paco de la Torre para mucho tiempo. Es algo que se ve, porque sentando las bases para los próximos 15 o 20 años. Quien trabaje con Paco de la Torre te dirá que puede tener energía, intensidad e ilusión para muchos años.

–¿Málaga tiene un problema con las terrazas?

–Málaga no tiene un problema con las terrazas; lo tiene con el exceso de ocupación permitida. Es una ciudad turística y ese es un sector estratégico, que crea riqueza y dinamismo. Que dentro de esto hay un papel predominante de la hostelería y que presta un buen servicio, sin duda. Que la imagen que pretenden dar ciertos colectivos y medios no es la mejor, también. Hay que lograr un mejor cumplimiento de la ordenanza. El sector comprende que el Ayuntamiento haga una mayor vigilancia. Hace poco hemos tenido reunión con Mahos y nos traslada que vamos de la mano en el cumplimiento de la ordenanza y que los que no cumplen perjudican al sector.

–Las estadísticas muestran una mayor actuación por parte del Ayuntamiento en los últimos meses.

–Llegué al área hace un año, justo cuando se aprobaba inicialmente la nueva ordenanza. Los resultados demuestran un trabajo muy coordinado y cómplice entre las áreas que tienen algo que decir en este asunto, caso Comercio, Urbanismo, la Policía Local y Gestrisam.

"El trabajo de negociación con el sector hostelero, no hace falta montar un 'show' para que se lleve adelante la ordenanza"

–¿Pero se han quitado mesas?

–En los últimos datos que di el mes pasado hablaba de las ocupaciones de hecho y de las órdenes de retirada. Puede pasar por calles en las que antes había terrazas y ahora no. Y eso es porque o lo ha retirado el Ayuntamiento o el propietario.

–Lo que se no se ha visto es el camión quitándolas.

–Hemos querido llevar a cabo esta trabajo de manera tranquila, dialogada... El trabajo de negociación con el sector es fundamental, no hace falta montar un show para que se lleve adelante el mejor cumplimiento de la ordenanza.

–La Alameda aparece como ejemplo del nuevo modelo que buscan implantar para ordenar la hostelería.

–Se ha trabajado en un plan de aprovechamiento fijando los usos futuros. Sirve para evitar falsas expectativas a los inversores futuros y favorecer el comercio tradicional. Con esta medida garantizamos que el futuro no será exclusivamente del sector de la hostelería. Es algo que también se ha hecho en Carretería y que debe ser la guía en todas las actuaciones futuras.

–¿Qué va a hacer el Ayuntamiento con el mercado de la Merced?

–Hemos recibido una citación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social para aportar documentación relativa al periodo de concesión y las condiciones del contrato firmado en su día con la concesionaria. A la espera de que Hacienda resuelva, estamos analizando los posibles escenarios, también la posible resolución o el rescate del contrato.

"Si se vuelve a sacar a concurso el mercado de la Merced hay varios operadores interesados"

–¿No hay un solo incumplimiento que abra la puerta a rescatar la concesión?

–Lo estamos estudiando. Al área le llegaron notificaciones de incumplimientos con terceros, fundamentalmente proveedores. Pero tienen que ir sobre todo por el desarrollo del servicio y es lo que estamos verificando. Tiene que ser un expediente contundente para justificar el rescate. Es cierto que se puede llevar a cabo una mejora en la prestación de la explotación y le estamos solicitando documentación sobre el futuro. Siempre nos traslada proyectos a futuro pero sin datos, que es lo que le pedimos, que nos informe de la solvencia de ese futuro. Si resuelve la situación con Hacienda y presenta un proyecto que sea solvente y que sirva para garantizar el mejor servicio de esa explotación buscaremos una vía de solución, si no, habrá que estudiar otras vías.

–¿El Ayuntamiento asume que es un proyecto fracasado?

–Es un proyecto que puede tener una mejor explotación que ahora. Hay operadores preguntando por este espacio. Pero la única forma es que lleguen a un acuerdo con el concesionario actual o que se resuelva el contrato y se vuelva a sacar a concurso. En este último escenario hay varios operadores interesados, porque el emplazamiento es inmejorable.